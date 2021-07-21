新华社莫斯科7月20日电 第15届莫斯科国际航空航天展览会20日在俄罗斯首都莫斯科附近的茹科夫斯基市拉开帷幕，俄新型单发五代战斗机亮相航展。

俄罗斯总统普京当天在开幕式上致辞表示，俄罗斯愿与所有国家在航空航天领域进行合作。他呼吁各国科研人员和专家共同努力，在提高飞行安全、减少航空器对环境影响以及太空研究等领域取得新的突破性成果。

本届航展最引人瞩目的是俄第五代单发多用途轻型战斗机“Checkmate”的原型机。据介绍，该战机由俄罗斯苏霍伊设计局设计，最高飞行速度约2马赫，重约18吨，制造成本约为2500万至3000万美元，将主要面向国际市场。

本届航展还展示俄最新型“猎人”重型攻击无人机、新一代轻型军用运输机伊尔-112V、伊尔-114-300涡桨支线客机以及配备俄制PD-14型发动机的俄罗斯MS-21-310中程客机等。

俄罗斯“雨燕”“勇士”、印度“孔雀”等飞行表演队将用多种飞机进行特技飞行表演。

莫斯科航展创办于1993年，每两年举办一次。本届航展于7月20日至7月25日举行，其间来自30多个国家的800余家航空航天企业、科研单位将集中展示新产品、研发成果和设计方案。

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