埃及延江新材料有限公司是位于中埃·泰达苏伊士经贸合作区内的一家中资企业。图为该公司的生产车间。

新华社记者 邬惠我摄

中策橡胶（泰国）有限公司的泰籍员工在轮胎生产线上工作。

本报记者 孙广勇摄

吉布瑞尔在埃塞俄比亚阿达玛工业园内的办公室里。

本报记者 吕 强摄

白俄罗斯中白商贸物流园。

新华社发

现代化的基础设施、数字化的应用创新、不断优化的产业结构、细致全面的员工培训制度……近年来，“一带一路”沿线国家的一批工业园区项目扎实推进，成为承接中外企业合作和当地民众就业的重要平台

中白工业园——

充满活力的现代化城区

本报记者 殷新宇

“我见证了工业园的成长，有时仍无法相信这一切变化就发生在我们身边。”招商局中白商贸物流股份有限公司（中白商贸物流公司）总会计师安德烈·切列帕诺夫对记者由衷地说。

2015年，位于白俄罗斯首都明斯克郊区的中白工业园进入实质性开发阶段，中白商贸物流公司是首批入驻企业之一。此时，已在国家机关工作8年的切列帕诺夫做出了职业生涯的重要选择。凭借出色的工作能力和经验，切列帕诺夫被聘为公司的总会计师，成为公司团队中第一位白籍员工。

“刚来时，园区还是一片树林。”切列帕诺夫说，短短几年间，海关仓、商务中心、展览中心拔地而起，一个大规模的商贸物流综合体——中白商贸物流园出现在园区。如今，园区二期建设即将启动，数字化发展开始提速，5G、无人驾驶交通的引入让工作更高效。“我们建起了一座‘小城市’——宽阔的道路、优美的绿化环境、现代化的建筑……每个初次参观工业园的白俄罗斯投资者都会发出惊叹。”

切列帕诺夫表示，建立中白工业园的一大设想就是学习中国先进的园区建设理念，引进中国经验，带动白俄罗斯经济发展。为此，切列帕诺夫曾被派往中国学习特区和工业园区的创建和运作模式。如今，不仅园区发展得好，园区内的创新成果还逐渐应用到白俄罗斯其他地区，促进了本国的商业发展。园区内的中国企业还乐于和白方分享无轨电车超级电容器、特殊建筑、营救设备等先进技术。“技术的引入使白俄罗斯产品在世界市场上更具竞争力。”切列帕诺夫说。

现在，欧洲市场对中白商贸物流公司的认可度越来越高，切列帕诺夫的收入也不断增长。他买了新房，还迎来了小女儿的出生，日子越过越幸福。来工业园工作后，切列帕诺夫开始学习中文。有一次，他把自己说中文的视频发到社交平台，没想到一下子成了公司的“明星”。“我还会唱中国歌曲，经常跟着中国同事们一起唱。”

白俄罗斯有欧亚运输走廊的“十字路口”之称，是最早支持共建“一带一路”倡议的国家之一。在切列帕诺夫看来，共建“一带一路”进一步激发了白俄罗斯的物流潜力。已启动的多式联运铁路物流站项目联结了中国、德国、瑞士、白俄罗斯等国的铁路、航空、公路等多种运输类型，使货物在欧中之间更快捷地运输。

切列帕诺夫告诉记者，园区里有明斯克大道和北京大道，两条大道旁是一条充满象征意义的“友谊路”。他认为，工业园项目作为一个合作共赢的平台，在经济、政治、人文交往等层面对两国意义非凡。在这里，有人找到了新朋友，有人建立了跨文化家庭，切列帕诺夫也和不少中国同事成为朋友。对于中白工业园的未来，切列帕诺夫充满希望：“园区将发展国际制造、国际贸易、商业旅游和医疗服务等，成为一个充满活力的现代化城区。”

埃塞俄比亚阿达玛工业园——

施展才干的地方

本报记者 吕 强

吉布瑞尔今年35岁，在成为阿达玛工业园员工前，曾在3家公司从事过管理工作。2016年10月，吉布瑞尔看到由中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建的阿达玛工业园项目发布的招聘启事，第一时间就投递了简历。“这里会是我施展才干的地方”，吉布瑞尔对当时的选择记忆犹新。

“我们国家很多蓬勃发展的工业园都是由中国企业建造的，阿达玛工业园就是一个典范。”阿达玛工业园位于埃塞俄比亚奥罗米亚州，坐落在同为中土集团承建的亚吉铁路沿线。这条铁路是非洲第一条跨国电气化铁路，一条铁路带动一条经济带。自2015年以来，中土集团先后在亚吉铁路沿线承建了阿瓦萨工业园、阿达玛工业园、德雷达瓦工业园等6个工业园区项目，目前已经全部投入运营。阿达玛工业园的19座现代化厂房也已全部出租，中国安泰纺织等企业相继入驻投产，为当地创造5000余个就业岗位。

“亚吉铁路开通时，我们无比欢欣鼓舞，但并不清楚它如何产生实际效益，能否真正改变我们的生活。”如今，许多当地人和吉布瑞尔一样，体会到了铁路和工业园建设带来的“看得见摸得着”的变化。“乡亲们有了稳定工作，学到了技能，增加了收入。”吉布瑞尔说，越来越多外国投资者看好工业园的发展，企业类型趋于多样化，长远来看可以助力当地的产业转型升级。“铁路带来了机遇，沿线的工业园则在创造繁荣。”

自加入阿达玛工业园以来，吉布瑞尔一直负责项目的人力资源管理工作。工业园区的建设需要大量当地人员参与，协调好各方人员按时保质保量完成工作不是一件容易的事。谈到自己的工作，吉布瑞尔说：“作为人力资源部经理，我需要确保进入项目工作的人都具备相关知识技能，并且每天都以积极的状态参与到项目建设中。在遇到难题时，我会责无旁贷地去逐个解决。”

新冠肺炎疫情防控期间，埃塞俄比亚等非洲国家由于缺少专业医疗人员和物资等，防疫压力很大，阿达玛工业园建设也面临巨大挑战。“好在中国企业提供了完备的保障，及时发放口罩、洗手液等防疫物资，还安排了相关培训。我在新闻上看到中国的防疫工作做得很成功，在这里工作我感到很放心。”

在工业园工作几年来，吉布瑞尔不仅工作能力大大增强，还收获了和中国同事的友谊，对未来更是满怀信心。“现在我们国家的基础设施建设还比较薄弱，但我相信，在共建‘一带一路’的框架下，两国合作领域会越来越宽广，埃塞俄比亚的发展一定会越来越好。”

泰中罗勇工业园——

重视员工职业发展

本报记者 孙广勇

“如果没有来到园区工作，我在家乡务农只能糊口，挣钱送弟弟妹妹上学更是奢望。”今年是泰国小伙艾盖普来泰中罗勇工业园中策橡胶（泰国）有限公司的第七个年头。刚进公司时，艾盖普只是普通工人，如今他已成长为部门生产主管。“罗勇工业园和中策橡胶改变了我的生活，在这里工作很有成就感。”

泰中罗勇工业园距泰国首都曼谷100多公里，地处泰国“东部经济走廊”核心区域，是中国首批境外经贸合作区之一。作为“一带一路”产能合作的重要载体，罗勇工业园已吸引160多家企业入驻，带动中国企业对泰国投资超40亿美元，累计工业总值超160亿美元。园区建成十几年来，越来越多的中国企业在该园区投资设厂，为当地创造就业的同时，也带来了技术先进的生产线。目前，像艾盖普一样在罗勇工业园工作的泰国员工有4万余人，未来将达到10万人。

初到公司时，先进的生产线既让艾盖普感到惊叹，也让这个刚从职业技术学校毕业的小伙子感到有些无从下手。“公司有着严格的规章制度，对产品质量要求近乎苛刻。”艾盖普边干边学，车间墙上挂着中、泰、英文标注的零部件照片和实物，遇到困难就向中国师傅请教，每次都能得到耐心的指导。下班后，艾盖普还把操作指导书带回宿舍继续学习。经过努力，艾盖普熟练掌握了多种操作技能，工序操作、工装器具使用、生产材料配置、辅件配件管理等样样拿手。

在中泰员工的共同努力下，中策橡胶建立了生产规范化、管理本地化、制度体系化的完整工厂运营模式，年产各类轮胎共计1331万套，产品销往美国、巴西等80多个国家和地区。公司非常重视当地员工的职业发展，现有4300名员工中，泰籍员工占90%。“我和中国同事合作得很顺利，他们勤奋刻苦，诚心诚意对待泰国员工，大家成了朋友和伙伴。”艾盖普说，每逢中国春节、泰国宋干节等重要节日，公司会组织庆祝活动，增进了两国员工相互了解和友谊。

受新冠肺炎疫情影响，不少国家的工业生产遭遇寒冬，罗勇工业园里的企业依然努力维持运转。在去年3月泰国疫情最为严峻之时，中策橡胶也没有裁掉一位员工，而是开源节流，保持低成本运营。去年三季度以来，公司已恢复全面生产。疫情防控期间，罗勇工业园在数字技术应用方面大胆创新，探索出一整套“云招商”“云服务”的新模式。投资企业云考察、实落户，在投资人无法前来泰国的情况下，园区成功吸纳近20家企业入园，10多家企业破土动工。艾盖普表示，期待更多中国企业落户泰国，进一步提升当地的产业和经济发展水平。“‘合作共赢’不只是厂区的标语牌，更是中国企业的实际行动！”艾盖普说。

中埃·泰达苏伊士经贸合作区——

企业给我们提供了丰富资源

本报记者 周 輖

机器轰鸣的车间里，几名身着制服、佩戴口罩的埃及工人正在仪器前熟练地操作着。31岁的埃及小伙阿米尔一边带领几名新入职的员工参观生产流程，一边通过电话与供应商沟通采购事宜，十分忙碌。作为中国恒石埃及纤维织物股份有限公司（恒石埃及）总经理助理兼质量部门负责人，与客户、供应商和生产团队保持密切沟通，确保每个生产环节符合要求，是他的日常工作之一。

“我们公司的玻璃纤维织物产品销往欧美、中东等多个地区，在国际市场享有很高的声誉。”阿米尔自豪地对记者说，设厂短短几年，公司就发展成为埃及玻璃纤维产业链的重要一环。恒石埃及是中埃·泰达苏伊士经贸合作区的一家中资企业。该合作区始建于2008年，是中埃两国在特区开发、产能合作、吸引外资等领域的重点合作项目。随着共建“一带一路”深入推进，截至去年底，这里共吸引96家企业入驻，实际投资额超12.5亿美元，累计销售额超25亿美元，缴纳税费近1.76亿美元，直接解决就业约4000人，产业带动就业3.6万余人。和恒石埃及一样，园区许多公司成为埃及工业发展的龙头企业。“这不仅为埃及带来显著的经济效益，也提升了埃及相关产业的技术水平。”阿米尔说。

阿米尔毕业于开罗大学中文系，随后到中国攻读研究生，刚加入公司时是一名翻译。随着业务能力的不断积累，他在工作中多次晋升，“工资增加了好几倍”。“中国企业为我和埃及同事提供了丰富资源。”阿米尔说，“公司的员工培训制度让大家受益匪浅，只要愿意学，中国同事会把掌握的知识都教给我们。”他从最初的“不知道玻璃纤维为何物”，到现在已能独当一面、与客户侃侃而谈。许多埃及同事也经历了从“中国师傅不在现场干不了”到熟练完成各类操作的成长变化。目前，该公司以埃及员工为主，许多管理者都是埃及人。“经过这些年的相互沟通和了解，埃中两国同事相处得非常好。我们不仅是工作上的伙伴，也是生活中的朋友。”阿米尔表示。

如今，收入稳定的阿米尔已成家，有了一双儿女。留学中国以及两次到浙江参加公司培训的经历，让他直观感受到中国社会的进步和科技的发展。正因如此，他非常希望孩子学习中文。现在，他3岁的大女儿已经开始学习中文和中国文化。

疫情防控期间，不管是恒石埃及还是苏伊士经贸合作区，对防疫都提出了严格的要求，并取得了良好效果，保障了园区的安全生产和员工就业，也让人们对园区的发展前景充满希望。“如果再给我一次机会，我还是会毫不犹豫地作出同样的选择。”阿米尔说，学中文、进中国公司是自己作出的正确决定，未来他将继续在中国企业不断学习提升、发光发热。

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《 人民日报 》（ 2021年07月21日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)