本报驻比利时记者 张朋辉

欧盟委员会近期发布了一份重新开放文创产业的指导方针，为欧盟成员国提供政策参考。在疫苗接种持续推进背景下，该方针鼓励成员国制定文创产业开放具体措施，借助发放数字新冠疫苗通行证、加大资金投入等方式，带动相关行业发展，推动文创产业加速恢复。

根据指导方针的建议，欧盟成员国在重新开放文化场所和举办相关活动时，必须考虑本国的新冠疫苗接种覆盖率和流行病学情况。举办活动的场所也很关键，例如户外活动比室内活动更安全，适当的通风和参与人数应是考虑的重点。

欧盟近日还发布了2021年至2027年“创意欧洲”项目预算，总额近25亿欧元。自2014年“创意欧洲”项目独立运营起，共支持了包括欧盟成员国在内的41个国家的1.3万个文创项目，培训了1.6万多名专业人员，为文创产业发展提供了强劲支持。这笔资金旨在帮助文创产业应对疫情挑战，推动文创产业复苏，并向数字化和绿色产业转型。

欧盟恢复基金也正通过拨款等方式积极支持成员国政府帮助文创产业渡过难关。2021年至2027年间，欧盟在文创产业方面的预算总额增加了45亿欧元。各成员国还通过直接财政拨款等方式，为因演出取消而无法使用的演出票提供退票补贴，为文创产业经营者提供支持。

欧盟委员会负责创新、研究、文化、教育和青年事务的委员加布里埃尔表示，欧盟出台的各项举措并不能直接解决文创产业的收入下滑等问题，但可以加快文创产业复苏，并通过社会重新开放为文创企业复苏提供良好环境。

“欧盟及比利时政府出台的纾困措施有助于帮助企业维持最基本的运营，但是未来公司必须要靠开展业务活动获得收入。在做好疫情防控的同时，逐步推动解封措施，对文创行业非常关键。”比利时一家文创企业的负责人梅勒梅斯特告诉记者。

加布里埃尔建议，欧盟应将文创产业作为推动创新和数字化转型的抓手，通过培训提高欧盟劳动者的基本数字技能，使掌握数字技能的劳动者比例从2019年的56%提升至2025年的70%。

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家吉内亚接受本报记者采访时表示，欧盟重新开放文创产业指导方针的发布很有必要，欧盟的资金补助、数字新冠疫苗通行证的实施为防止从业人员大规模流失、推动文创行业复苏提供了条件。

（本报布鲁塞尔7月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)