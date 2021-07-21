本报驻韩国记者 马 菲

7月20日，韩国三星爱宝乐园举行在线活动，庆祝大熊猫幼崽“福宝”一周岁生日。众多网友纷纷为“福宝”送上祝福，记录“福宝”成长过程的图文集《熊猫宝宝福宝》也于当天出版发行。

2016年3月，中国大熊猫保护研究中心提供的一对雌雄大熊猫“爱宝”和“乐宝”抵达韩国，入住爱宝乐园，开始15年的旅居生活。去年7月20日，“爱宝”产下一只雌性幼崽，取名为“福宝”。“福宝”成为在韩国诞生的首只大熊猫。

本报记者日前走进爱宝乐园大熊猫馆，探访“福宝”生活状况。在室外放养区，“福宝”一会儿爬上树枝慵懒发呆，一会儿又在妈妈身边打滚嬉戏，小家伙的一举一动都引来人群的欢呼。游客们纷纷拍照录像，记录着这位“人气明星”的可爱瞬间。

为建造观赏和体验学习为一体的大熊猫主题设施，大熊猫馆引进了超高画质曲面屏、360度迎宾环、多屏幕游戏和虚拟现实设备。在见到大熊猫之前，游客要先穿越一个长长的山洞。在入口的全息影像中，一只可爱的大熊猫一边啃竹子，一边与草地上的小动物们玩耍嬉戏。在山洞壁上，大熊猫从出生到成年的形态变化以动画形式跳动展示。

爱宝乐园动物园园长郑东熙表示，“福宝”的顺利诞生与成长体现了韩中友好合作。中国驻韩国大使馆积极协调中国大熊猫保护研究中心的专家来到韩国协助相关事宜，中国驻韩国大使曾前往爱宝乐园考察大熊猫生活设施，并了解大熊猫繁育情况。“大熊猫是韩中文化使者，增进了双方友谊。”

从开馆的那一天起，大熊猫馆一直人气很高。一些“大熊猫迷”特意研究了大熊猫的作息规律，选择大熊猫在户外活动的时间入园参观。

疫情防控期间，大熊猫馆采取了限流和分批入园参观的措施。为让更多人一睹“福宝”的风采，动物园在社交媒体上传“福宝”成长过程的各类视频。在一段视频中，饲养员给“福宝”称完体重准备离开时，“福宝”突然紧紧抱住饲养员的腿不放，撒娇似的模样十分可爱。近日，这段视频的播放量突破1000万次。爱宝乐园今年还在社交媒体上举办了“福宝”粉丝大赛，参赛者可上传有关“福宝”的手绘手写作品、漫画和宣传歌等原创内容。比赛共收到855件参赛作品，其中包括有关大熊猫的绘画作品以及明信片、水杯等设计作品。

（本报首尔7月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)