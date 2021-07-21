本报记者 曲 颂

今年5月，德国汉高公司宣布投资约5亿元人民币，在上海张江成立新的黏合剂技术创新中心。汉高大中华区总裁荣杰日前接受本报记者采访时表示，汉高“致力于通过本土创新服务中国和全球市场”。

上世纪80年代，汉高在北京设立办事处，开启了在中国的发展历程。起初，汉高只生产信封用黏合剂，并提供一些简单的应用方案。伴随中国快速发展，汉高的业务范围不断扩大，生产的高端黏合剂逐渐为电子设备、轻量化汽车、运动鞋、食品包装等新兴行业提供高效解决方案。如今，汉高已在中国拥有25个生产基地和办事处，约5000名员工。在上海，汉高建立了亚太和大中华区总部，以及汉高全球最大的黏合剂工厂。

“中国是一个巨大且不断增长的市场，在我们的全球战略中有着重要地位。”荣杰认为，中国已进入高质量发展阶段，“十四五”规划和2035年远景目标纲要凸显了中国对创新、可持续发展和推进高水平对外开放等的重视。汉高同样重视创新、可持续和数字化发展，与中国的发展趋势十分契合。“我们注意到，中国在食品包装、家居装修、汽车和消费电子产品等方面对创新解决方案的需求强劲，这为跨国企业创新带来巨大机遇。例如，我们的黏合剂解决方案能够帮助汽车制造商减轻车身重量，提高电动汽车电池的性能和寿命，从而减少二氧化碳排放，在中国拥有广阔市场前景。”荣杰说。

“中国国际进口博览会是激发全球贸易活力、进一步加强合作与创新的绝佳平台，彰显了中国持续对外开放的决心，也为跨国企业提供了更多机会。”荣杰表示，2018年，汉高携7个品牌亮相首届进博会。在第三届进博会期间，汉高展示了所有三个业务部门的解决方案，全球首部全自动一体化洗碗机给液仪和新一代硅酮密封胶产品等首次亮相。通过进博会，汉高与中国消费者、合作伙伴的交流与联系更为紧密。不久前，汉高成为第一批签约参加2021年进博会的世界500强企业之一。

“中国政府通过减税降费、简化行政手续和扩大市场准入等一系列措施，有效改善营商环境。尤其是近些年，中国推动建设更高水平开放型经济新体制，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。跨国企业面临更广阔的发展机遇。”荣杰表示，中国实施外商投资法和相关配套法规，特别是面对新冠肺炎疫情挑战，出台的纾困惠企政策对境内外注册企业一视同仁，为市场注入了新的动力。

数据显示，今年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%。“我们对中国市场充满信心，相信在华业务发展将为汉高的全球增长发挥重要作用。”荣杰认为，实现高质量发展成为中国经济社会发展的新特点，汉高将继续增加对华投资，强化本地研发和生产能力以加快创新步伐。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)