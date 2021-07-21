本报北京7月20日电 （记者万宇）外交部发言人赵立坚20日说，中方再次强烈要求美国及其盟友停止针对中国的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，中方将采取必要措施坚定维护中国的网络安全和自身利益。

赵立坚在当日例行记者会上回答有关提问时说，美国纠集盟友在网络安全问题上对中国进行无理指责，此举无中生有，颠倒黑白，完全是出于政治目的的抹黑和打压，中方绝不接受。

他表示，中方坚决反对并打击任何形式的网络攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。这一立场是一贯和明确的。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件时应有完整充分证据，将有关网络攻击与一国政府相关联，更应慎之又慎。美方发布的所谓技术细节并不能构成完整的证据链。

“事实上，美国才是全球最大的网络攻击来源国。”他说，根据中国网络安全公司360报告，来自北美的APT组织攻击手法复杂且战备资源充足，持久聚焦特定行业和单位。中国国家互联网应急中心数据显示，2020年位于境外的约5.2万个计算机恶意程序控制服务器控制了中国境内约531万台主机。就控制中国境内主机数量来看，美国及其北约盟国分列前三位。此外，360公司报告还显示，美国中央情报局的网络攻击组织“APT—C—39”曾对中国航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等关键领域进行了长达11年的网络渗透攻击。“上述攻击严重损害中国的国家安全、经济安全、关键基础设施安全和广大民众的个人信息安全。”

赵立坚说，美国的窃听对象既包括竞争对手，也包括自身盟友。美国的欧洲盟友对美利用丹麦情报部门合作监听其领导人等行径轻描淡写，却对“中国网络攻击”捕风捉影、大动干戈，这与其一贯宣称的战略自主自相矛盾。

“网络攻击是全球面临的共同威胁，我们一贯主张各国应在相互尊重，互信互利的基础上，通过对话合作维护网络安全。”赵立坚说，一小部分国家代表不了国际社会，抹黑他人洗白不了自己。中方再次强烈要求美国及其盟友停止针对中国的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，撤销所谓起诉。中方将采取必要措施坚定维护中国的网络安全和自身利益。

当日记者会上，另有记者问：我们注意到，此次北约首次就中国网络攻击发表共同声明，请问中方有何评论？

赵立坚说，在美国推动下，北约近年来明确将网络空间作为新的战场，不断推进网络军事作战部署，建立作战司令部网络空间作战中心。这种将军事同盟引入网络空间的做法，不仅无助于实现自身安全，反而可能刺激网络军备竞赛，增加国家间发生网络摩擦和冲突的风险，危害国际和平与安全。

“北约如果真的关心网络安全，就应该言行一致维护网络空间和平，而不是在网络空间整军备战。北约如果真的关心其成员国的网络安全，就应该首先讨论其个别成员国对其他成员国大规模网络窃密问题。”他说。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）

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