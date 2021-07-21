据新华社阿尔及尔7月19日电 当地时间7月19日，阿尔及利亚总统特本在阿尔及尔会见国务委员兼外长王毅。

特本请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党领导中国人民在革命和建设过程中取得的巨大成就。特本表示，阿始终将中国作为外交优先方向，坚定同中方站在一起。阿方希在共建“一带一路”框架下深化双方经贸、投资、能矿、基础设施建设等领域合作，实现共同发展并惠及其它发展中国家。

特本祝贺中国重返联合国50周年，强调阿方期待中方在国际事务中发挥更大作用，促进世界和地区和平稳定。

王毅向特本转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，50年前，阿和其他发展中国家顶住压力、排除干扰，鼎力支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。50年后我到访贵国，就是要共同庆祝这一具有重大历史意义的事件，向阿朋友表示感谢，并对外发出明确信号：中方将继续同阿方携手并肩，捍卫发展中国家正当权益，维护国际公平正义。

王毅说，中阿过去是战友，并肩战斗；现在是伙伴，争取共同发展、共同繁荣。中方愿同阿方共同努力，把两国高水平的政治互信转化为实实在在的合作成果。

同日，王毅还同阿外长拉马拉举行会谈并共同会见记者。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）

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