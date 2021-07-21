近期，中国科学家与国际同行一道，讨论达成了《科学家生物安全行为准则天津指南》，并得到国际科学院组织核可。这份指南涵盖了负责任生物科研的主要方面，提出了坚守道德基准、遵守法律规范、倡导科研诚信、尊重研究对象、加强风险管理、参与教育培训、传播研究成果、提升公众参与、强化科研监管、促进国际合作等准则。这是国际社会推广负责任生物科研取得的最新成果。

负责任生物科研是国际前沿问题，也是全球生物安全治理的重要议题，《禁止生物武器公约》、世界卫生组织框架下的讨论由来已久。中国早在2015年就首倡制定科学家生物安全行为准则，并本着开放务实、合作共赢的精神，推动多边讨论进程，受到国际社会积极评价。

科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。生物科技对保障、促进人类健康与福祉发挥着巨大作用。做好、管好生物科研，既充分释放潜力和红利，又避免被误用或滥用，符合国际社会的共同利益。各国生物科技水平、科研管理实践不一，但促进生物科技发展、筑牢生物安全防线的决心别无二致。

《天津指南》根植于中国倡议，凝聚了国际共识，拿出了金点子，贡献了新方案，可以说是正当其时。制定者们鼓励各国科学家、研究机构和政府部门自愿采纳，国际科学院组织在核可信中也鼓励各国科学院组织积极推广并采纳《天津指南》。相信这份指南对所有利益攸关方都会有所裨益。

生物安全无国界，倡导负责任生物科研离不开各国政府和科学界的共同努力。中国天津大学、美国约翰斯·霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处牵头，21国科学家共同参与了《天津指南》的制定，展现出了良好的专业素养及合作精神。这让我们看到了合作的力量、科学的力量。这也再次说明，面对全球性问题，只有加强互信、深化合作，才能找到行之有效的解决方案。

中国倡议源于中国实践。中国高度重视生物安全，把生物安全纳入国家安全体系，不断提高国家生物安全治理能力。中国一贯倡导负责任的生物科研，建立了行之有效的监管和自律体系，形成了浓厚的负责任科研文化。今年4月施行的《生物安全法》集中体现以人为本的立法原则，使生物技术更好地服务于国家发展、人民幸福、人类文明进步。

中国将继续秉持人类命运共同体理念，统筹发展和安全，深入参与全球生物安全治理，贡献中国智慧，提出中国方案，同国际社会一道，不断提升全球生物安全水平，促进普遍安全和共同发展。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）

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