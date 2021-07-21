国家统计局日前发布数据，初步核算，今年上半年中国经济同比增长12.7%，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。一些外国媒体和海外专家表示，超出预期的经济数据显示出中国经济的强大韧性和蓬勃活力。中国经济持续稳定恢复，为世界经济复苏注入更大动力、提供更多机遇。

“中国经济增长正变得更加平衡”

“中国经济持续表现出异乎寻常的韧性”“连续第五个季度实现增长，凸显出这个大国稳步克服疫情的冲击”“中国经济增长正变得更加平衡”……对于中国上半年经济增速等一系列数据，《华尔街日报》、日本共同社等媒体纷纷给予积极评价。

俄罗斯战略研究所高级专家伊韦塔·弗罗洛娃表示：“在当前全球疫情发展仍有较大不确定性、世界经济复苏仍不均衡的背景下，中国有效控制国内疫情并实现经济稳步复苏和向好增长，表明中国正加快构建新发展格局，经济前景广阔。”弗罗洛娃留意到中国夏粮再获丰收、畜牧业生产稳定增长等信息，认为“农业领域的增长展现出中国为保障国家粮食安全作出的积极努力”。

“12.7%是一个很高的增长数字。”日本中央大学教授梶田幸雄表示，中国经济保持了稳定复苏和增长，此次公布的数据让世界继续看到中国经济增长的强大动力和巨大潜力。

在认真研究中国上半年经济数据后，比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹称赞：“中国经济经受住了疫情等严峻挑战，不仅持续稳定恢复，而且结构调整优化、增长质量持续提升，这在全球主要经济体中是独一无二的。”

中国是去年全球唯一实现正增长的主要经济体，今年上半年又实现国内生产总值同比增长12.7%。肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示：“这充分显示中国统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到持续巩固和拓展。”在谈到中国经济发展的良好态势时，阿德希尔分析说，这一方面得益于中国在疫情防控方面取得的显著成效，尤其是新冠疫苗接种高效快速；另一方面在于中国经济本身具有的强大韧性以及广阔的国内市场、扎实的工业基础。

“彰显了中国经济正在走向高质量发展”

中国上半年经济数据所体现出的经济结构调整优化、创新动能持续增强、质量效益总体提升、民生保障持续改善等特点，受到受访专家高度评价。

上半年，中国社会消费品零售总额同比增长23.0%，全国居民人均可支配收入同比名义增长12.6%。梶田幸雄表示，这些数据表明，内需在中国经济中的比重正不断加大。他指出，随着中国对物联网、大数据、人工智能等高新技术产业领域的投资大幅增长，这些领域将吸纳更多就业人员，显著提高健康医疗和公共服务水平。

“中国在云计算、新能源等许多新技术、新业态领域处于世界领先地位。创新对中国经济增长的驱动力无疑是巨大的，也极大提高了中国经济的竞争力。”阿德希尔说，就业是观察一个国家经济竞争力的重要指标。“上半年中国城镇新增就业698万人，充分证明中国经济已经从疫情中恢复过来，并且成为全球经济复苏的关键力量。中国为世界经济复苏注入动力。”

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示：“中国高技术产业领域投资增长加快，彰显了中国经济正在走向高质量发展。”在他看来，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得巨大成果，为世界上其他国家树立了典范。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示，今年上半年，中国社会消费品零售总额达211904亿元人民币，扣除去年全年和今年上半年居民消费价格指数（CPI）2.5%和0.5%的涨幅，也高于疫情前水平，消费拉动作用明显增强。“再加上高技术产业投资、高技术制造业增加值的快速增长以及网上销售等新业态新模式的成长壮大，让人看到了中国新发展格局正在形成。”

“中国是拉动世界经济增长最主要的动力源”

数据显示，上半年中国实际使用外资6078.4亿元人民币，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%；上半年中国货物贸易进出口总值同比增长27.1%，外贸连续13个月同比正增长。

“中国是拉动世界经济增长最主要的动力源。”巴尔丹表示，中国外贸数据体现出中国对外贸易和中国经济的强大抗压韧性。“中国进出口贸易不仅为国际社会提供了抗击疫情的关键医疗物资，也有力保障了国际产业链供应链稳定，为相关国家和地区经济恢复注入动力。”他说，欧中贸易逆势增长，去年中国成为欧盟第一大贸易伙伴，彰显了关键时期中国在世界经济中的作用和价值。

“作为全球重要市场和世界第二大经济体，中国经济已与世界经济深度融合，中国经济增长不仅关乎中国本身发展，也在为世界经济稳定和恢复作出贡献。”阿德希尔表示，世界多国都在推进疫苗接种。未来，各国与中国的经济发展将继续保持良性互动。

弗罗洛娃对中国经济发展前景非常乐观。“从长远来看，随着中国城镇化的加快、消费需求的增加以及国内市场的进一步开放，中国经济将保持长期稳定增长。”

梶田幸雄说：“中国经济具备保持稳定增长的基础，期待中国对世界经济可持续发展贡献更大力量。”

（本报北京、莫斯科、东京、布鲁塞尔、曼谷、约翰内斯堡7月20日电 记者俞懿春、张光政、隋鑫、岳林炜、刘军国、张朋辉、刘慧、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）

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