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中企承建哈萨克斯坦图尔古松水电站全部机组投产发电

2021年07月20日19:47 | 来源：人民网-国际频道
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大坝上游水库。三峡中水电供图
大坝上游水库。三峡中水电供图

人民网努尔苏丹7月20日电 （记者周翰博）由三峡集团中国水利电力对外有限公司（以下简称“三峡中水电”）承建的哈萨克斯坦图尔古松水电站3号机组日前顺利完成72小时试运行，机组各系统及参数符合设计要求和运行规范，正式并网发电。至此，图尔古松水电站3台机组全部投产发电。

据三峡中水电哈萨克斯坦有限责任公司负责人向志梁介绍，图尔古松水电站位于东哈州的图尔古松河上，是该流域梯级规划的第一座电站，也是“一带一路”倡议框架下，中哈产能合作水电领域首个落地的重点项目。该项目于2017年开工建设，总装机容量24.9兆瓦，由2台11.5兆瓦的轴流式机组与1台1.9兆瓦的混流式机组组成，年均发电量7980万千瓦时，建成后将大幅降低当地电力生产成本，有效缓解东哈州的电力紧缺情况。

据悉，作为绿色清洁能源项目，图尔古松水电站被列入哈萨克斯坦《2015-2019国家工业创新开发规划》，项目投产发电后，将进一步改善东哈州的生态环境，有效保护当地生态系统，为哈政府实现2060年碳中和目标贡献“中国力量”。

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(责编：张信凤、常红)

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