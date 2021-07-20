人民网北京7月20日电 （陈思、汪璨）20日，“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会以视频会议的形式在北京、东京和首尔三地成功举行。

中国人民对外友好协会会长林松添，中国书法家协会名誉主席苏士澍，中国国家画院原副院长曾来德，著名书法家蔡大礼，著名书法家杜浩；日中文化交流协会常任委员星弘道、专务理事中野晓，日本著名书法家辻元大云；韩日文化交流会议委员长郑求宗，韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆馆长李东拲，韩国国际书法家协会会长郑道准，韩国著名书法家黄晳捧等分别在北京、东京和首尔出席活动并致辞。

中日韩三国书法家现场连线创作作品。人民网记者 陈思摄

林松添在致辞中表示，再过三天，备受瞩目的东京奥运会即将开幕，明年初即将举办的北京冬奥会、冬残奥会的准备工作也在有序进行之中。我们以书为媒，“云上”会友，就是希望以文化的力量，向世界传递中日韩三国人民珍爱和平友谊的共同心声和不怕艰难、顽强拼搏的坚定意志，共同为即将举办的东京奥运会和北京冬奥会送上美好祝福，对将于2024年在韩国举办的冬青奥会表达热切期盼。相信接续而来的亚洲奥运时刻，一定能以奥运精神和体育力量提振人们战胜新冠病毒的信心和勇气。

中国人民对外友好协会会长林松添致辞。人民网 汪璨摄

林松添说，中日韩三国互为重要近邻，同为亚洲重要国家。今明两年是“中日文化体育交流促进年”和“中韩文化交流年”。明年，中日、中韩将分别迎来邦交正常化50周年和建交30周年，彼此关系将迎来重要节点和发展机遇。期待三国人民携手前行，共守和平、共续友谊、共同拼搏、共创未来，为世界的和平稳定与繁荣发展做出亚洲贡献。

中国书法家协会名誉主席苏士澍现场创作。人民网 汪璨摄

日中文化交流协会常任委员、著名书法家星弘道和韩日文化交流会议委员长郑求宗分别致辞，表达了希望通过文化交流和奥运会成功举办增进三国人民的理解和友谊、维护世界和平、共同战胜疫情的美好愿望。

星弘道说，新冠肺炎疫情给世界各国文化、旅游、产业等领域带来巨大影响。此时举办三国名家线上书法展，希望能跨越文化、国籍差异，秉持世界和平宗旨，发扬友谊、团结、公平竞赛的奥运精神，给人们带去心灵慰藉和鼓舞。

中国书法家协会名誉主席苏士澍创作的作品。人民网 汪璨摄

郑求宗说，书法是韩中日三国数千年来共享的汉字文化。期待三国书法家作品中所承载的汉字文化艺术为因疫情而身心俱疲的三国人民带来温暖和活力，愿通过书法等形式的文化交流促进东亚各国的友谊与和平，推动友好合作关系深入发展。

著名书法家蔡大礼现场创作《更快更高更强》。人民网 汪璨摄

著名书法家杜浩展示作品。人民网 汪璨摄

出席开幕式暨线上笔会的三国书法家现场挥毫泼墨，展示各自书画成就和风采，“云端”交流，解读各自作品寓意，共同表达了对奥运的美好祝福和对和平友好、共同发展的祈愿。来自中日韩三国的11位书法家发来视频致辞，表达对此次展览以及奥运会的祝贺和祝福，相约疫情过后再相会。

中国国家画院原副院长曾来德展示作品。人民网 汪璨摄

此次活动由中国人民对外友好协会与中国国家画院、日本中国文化交流协会、韩日文化交流会议、韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆共同主办。展览以“珍爱和平、弘扬奥运精神”为主题，汇集了中日韩三国94位知名书法家的97幅作品，即日起在人民网国际频道、日文频道、韩文频道以及“艺维云展数字美术馆”同步上线展出。展览题目“和平、友谊、拼搏”由三国书法家金荣培、辻元大云、苏士澍共同书写而成。

嘉宾合影。人民网 汪璨摄

中文展览入口：http://world.people.com.cn/GB/8212/191816/437961/index.html

日文展览入口：http://j.people.com.cn/206603/416799/index.html

韩文展览入口：http://kr.people.com.cn/204015/416802/index.html

艺维云展数字美术馆入口：

艺维云展数字美术馆入口。主办方供图

(责编：崔译戈、常红)