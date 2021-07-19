伊朗首席谈判代表、外交部副部长阿巴斯·阿拉格希17日确认，伊朗新政府就职前，伊方不会参加在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会谈。

他敦促美国和英国不要把伊核谈判与伊朗和他国交换在押人员挂钩。

【暂不参与谈判】

阿拉格希在社交媒体推特留言：“我们正处于过渡期……因此维也纳对话显然需要等待我方新政府。”

易卜拉欣·莱希6月19日赢得伊朗总统选举，敦促美国重返伊核协议并表示不会就伊朗导弹项目和地区活动与美方谈判。莱希定于8月就职。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，以换取联合国、美国和欧盟解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

为讨论美伊恢复履行伊核协议事宜，伊核协议相关方4月初以来在维也纳举行多轮会议。美伊代表团经由其他方传话间接谈判。第六轮对话6月20日结束。新一轮对话日期尚未确定。

【就“换囚”发警告】

阿拉格希17日在推文中说，美国和英国应停止把“换囚”与伊核协议挂钩。

“以换囚为筹码谋求政治目的，两件事（伊核协议和换囚）都不会有收获，”他说，“如果美国和英国履行协议所规定它们的义务，所有各方扣押的10人可能明天就获释。”

美国国务院发言人内德·普赖斯否认美伊就交换在押人员达成某种协议。他称，美方在等待伊方重新参加伊核协议谈判的同时，为继续就交换在押人员事宜对话做好准备。

伊朗媒体5月初报道，伊朗与美国已经达成协议，伊方将释放4名美国人，美方释放4名伊朗人并且解冻伊朗在海外大约70亿美元石油收入。美国政府随即否认报道内容。伊朗官员当时没有证实协议达成。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃13日说，伊方正与美国就交换在押人员谈判。（杜鹃）（新华社专特稿）

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