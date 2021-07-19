距离东京奥运会23日开幕不足一周，日本东京新冠疫情形势不容乐观。东京都18日新增新冠确诊病例1008例，单日新增病例连续5天超过1000例。持续蔓延的疫情拖累首相菅义伟内阁支持率，在最新民调中跌至执政以来最低。

东京自12日起第四次进入紧急状态，17日新增确诊1410例，为今年1月21日以来最高。截至18日，东京7天日均新增确诊病例1068例，相比前一周增加45.6%，疫情呈急速扩散趋势。

东京奥组委18日确认，奥运村同一队伍、同一项目的两名运动员确诊感染新冠病毒。两名确诊选手和17日公布的奥运村首例新冠确诊病例（非运动员）也是同队同项目。

共同社报道，本届东京奥运会赴日参赛选手大约1万人，其他参会人员大约4.1万人。为防控疫情，主办方要求所有参赛选手每天做新冠病毒筛查，预计单日检测样本量最高可达5万至6万份。

出于防疫考虑，首都圈地区、北海道和福岛县的所有比赛将空场举行，但日本民众对奥运会可能加剧疫情的担忧依然没有消散。

依据共同社17日至18日开展的最新民调，菅义伟所获支持率为35.9%，跌至去年9月上台以来最低，不支持率升至49.8%，为执政以来最高。在共同社上月开展的民调中，菅义伟获得44%支持率，不支持率为42.2%。

最新民调显示，87%的调查对象对疫情期间举办东京奥运会和残奥会表达一定程度的担忧，67.9%的调查对象认为东京进入第四轮紧急状态对疫情防控“无效”。

另外，58.5%的调查对象对政府在组织新冠疫苗接种中的表现“不满”，64.2%的调查对象不满政府的防疫对策。

菅义伟目前的自民党总裁任期将在9月底结束，他届时只有赢得新总裁选举才能保住首相职位继续执政。他17日接受电视台采访时说，打算竞选下一任自民党总裁。不过，共同社援引自民党人士的话报道，党内担忧“靠首相赢不了下一次众议院选举”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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