新华社多哈7月18日电（记者杨元勇）阿富汗政府与塔利班18日在卡塔尔首都多哈结束新一轮和平谈判，双方就继续进行高级别和谈并加快谈判进程达成一致。

双方在谈判结束后发表声明说，双方同意加快谈判进程，以促成公正、长期地结束阿富汗冲突，实现和解，保障全体阿富汗人民的利益。

声明说，在新冠疫情肆虐的当下，双方将采取一切必要措施，保证医护人员安全，确保救治新冠患者的医药设备以透明的方式运抵阿富汗各地。双方还将努力确保民用设施安全，防止伤害平民，并就向阿富汗所有民众提供人道主义援助展开合作。

阿富汗政府与塔利班17日在多哈开始举行新一轮和谈。阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉在开幕式上发表讲话说，阿富汗目前处于困难阶段，暴力冲突正在发生，而受害者主要是阿富汗人民，解决阿富汗问题的一切努力应聚焦结束战争并就政治解决达成一致，实现和平需要双方表现出灵活性。塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔表示，阿富汗是全体阿富汗人民共同的祖国，各方应摒弃不信任态度，放弃个人利益，为国家统一、繁荣付出努力。

阿富汗政府与塔利班2020年9月在卡塔尔启动和平谈判，因双方分歧巨大，谈判进展缓慢。

自美国和北约军队今年5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火，当地安全形势不断恶化。

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