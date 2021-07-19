新华社布鲁塞尔7月18日电 综述：欧洲洪灾尚未消退 至少187人遇难

新华社记者

欧洲中西部地区强降雨引发的洪水尚未完全消退，截至当地时间18日下午至少有187人在洪灾中遇难，其中德国156人、比利时31人。

德国莱茵兰-普法尔茨州受灾最为严重，目前已有至少110人死亡。随着搜救行动继续，预计伤亡人数将进一步上升。德国政府网站信息显示，目前约有900名联邦国防军官兵投入救援。

德国总理默克尔18日在莱茵兰-普法尔茨州阿尔韦勒县舒尔德镇说，联邦和州将携手合作，帮助受灾地区逐步恢复秩序。德国政府21日将通过一项包括快速援助、中期任务和基础设施恢复的方案。

据比利时媒体报道，比利时全国120多个城镇受灾，至今有163人失踪、近4万家庭供电未恢复。比利时首相德克罗称此次洪灾可能是“国家有史以来遭遇的最严重洪灾”，“此次灾害与气候变暖有关”。

比利时联邦政府宣布7月20日为全国哀悼日，原定21日的国庆活动也将缩小规模。比利时军队和民间组织都自发以各种方式支援灾民。红十字会收集捐款并开设了专用账号筹集善款。

欧盟委员会主席冯德莱恩与德克罗17日一起访问受灾严重的比利时罗什福尔和佩平斯特地区。冯德莱恩表示，欧盟已启动民事保护机制，并协调部署了170名救援人员和直升机、搜救船增援灾区。

荷兰看守内阁首相吕特16日晚访问了灾情严重的地区。荷兰政府已宣布洪水为官方灾难，这意味着政府将提供部分赔偿。

卢森堡首相贝泰尔连续两天视察灾区，支持和鼓励灾民。据卢森堡保险和再保险公司协会估计，全国洪灾损害赔偿金额约为5000万欧元。

受17日夜间强降水天气影响，奥地利西部与德国交界的多处地区发生洪涝灾害。据当地应急抢险部门说，目前还没有人员伤亡和失踪报告，但财产损失严重。

瑞士纳沙泰尔湖水位18日早晨达到有记录以来的最高值430.69米，被瑞士联邦环境局划为四级洪水风险，仅次于最高级别的五级。（参与记者：李骥志、张毅荣、潘革平、于涛、陈俊侠、谢丽璟）

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