新华社雅加达7月18日电 据印度尼西亚国家抗灾署18日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠死亡病例1093例，连续3天超过1000人。

数据显示，截至18日12时，该国较前一日新增确诊病例44721例，为本月14日以来首次低于5万人，累计确诊2877476例，累计死亡73582例。首都雅加达是印尼疫情的重灾区，累计确诊病例数居印尼所有省级行政区首位，18日新增确诊9128例，累计确诊746312例，累计死亡10167例。

数据还显示，截至18日印尼共有4167.3万人至少接种一剂新冠疫苗，其中1627.4万人完成了两剂接种。

印尼海洋事务统筹部部长卢胡特·潘查伊坦在印尼内阁秘书处18日公布的一份声明中说，为降低目前施行的紧急公共活动限制措施对印尼民众生活的影响，印尼政府追加了39.19万亿印尼盾（约合27亿美元）的社会救助预算，同时今年的卫生预算也将提高33.21万亿印尼盾（约合23亿美元）。

印尼即将迎来宰牲节。为降低疫情在节日期间的传播，印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人维库·阿迪萨斯米托17日说，印尼政府已经出台节日期间防疫规定，主要包括：除必需和关键行业以及紧急情况外，禁止一切出行；关闭紧急公共活动限制措施施行地区的所有旅游景点，其他地区的旅游景点人流量严格限制在景区最大客流量的25%以下等。该规定从18日开始执行，持续到25日。

(责编：燕勐、刘叶婷)