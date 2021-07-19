新华社福州7月18日电（记者褚萌萌、赵雪彤）第44届世界遗产大会通过了《福州宣言》，重申世界遗产保护和开展国际合作的重要意义，以及携手努力、共同行动来应对气候变化的必要性。记者18日在联合国教科文组织以视频方式召开的世遗大会新闻发布会上获悉这一消息。

据教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任、第44届世界遗产大会主席田学军介绍，《福州宣言》指出，世界遗产作为文化瑰宝和自然珍宝，为促进文明交流互鉴、世界和平与可持续发展作出积极贡献，强调妥善应对各种传统和非传统挑战、保护世界遗产是全人类共同的责任。

《福州宣言》呼吁，在多边主义框架内开展更密切的国际合作，加大对发展中国家特别是非洲和小岛屿发展中国家的支持，加强世界遗产教育、知识分享和新技术的使用。

1972年，联合国教科文组织通过《保护世界文化和自然遗产公约》。田学军指出，《福州宣言》希望以《保护世界文化和自然遗产公约》50周年为契机回顾历史、展望未来，希望留给后代一个开放、包容、能够自我调适、可持续、有韧性和清洁美丽的世界。

据介绍，《福州宣言》得到各委员国的广泛认可和高度评价。大家普遍认为，宣言非常平衡、极具包容性，充分反映了广大缔约国的关切，具有里程碑意义。

《福州宣言》还感谢中华人民共和国政府为主办第44届世界遗产大会所作的贡献。田学军指出，下一步，中国将会积极落实《福州宣言》提出的倡议。

第44届世界遗产大会16日在福建福州拉开帷幕。受新冠肺炎疫情影响，本届大会首次以在线形式审议世界遗产议题，包括对已列入名录的世界遗产的保护工作进行监督指导，审议2020年和2021年两个年度的世界遗产申报项目等。大会计划于31日闭幕。

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