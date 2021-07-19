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首届“中塞友好杯·汉语桥”中文比赛在塞浦路斯举行

2021年07月19日08:41 | 来源：新华社
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　　新华社尼科西亚7月18日电（记者郭明芳）中塞建交50周年之际，第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛塞浦路斯赛区决赛18日在尼科西亚落下帷幕。这也是塞浦路斯举办的首届“中塞友好杯·汉语桥”中文比赛。

　　本次比赛通过线上方式举行，分为主题演讲、评委提问和才艺展示三个环节。共有6名大学生和5名中学生参加决赛。

　　在3个多小时的激烈角逐中，参赛选手除了结合个人经历作主题演讲外，还展示了舞蹈、唱歌、书法、朗诵、乐器演奏、武术等才艺。最终，曾就读于英国爱丁堡大学的格蕾丝·西奥杜卢和来自尼科西亚美国国际学校的中学生伊丽莎白·瓦西里耶娃分获大学生组和中学生组冠军。

　　中国驻塞浦路斯大使刘彦涛在线上致辞时说，今年是中塞建交50周年。近年来，越来越多的中国企业在塞投资兴业，中塞各层级人文交流日趋深入。

　　代表塞浦路斯教育部长致辞的塞教育部官员埃莱娜·西奥杜卢-哈拉兰博斯说，塞浦路斯举办首届“中塞友好杯·汉语桥”中文比赛，标志着一项旨在“加强我们两国文化交流的重要计划的启动”。

　　本次比赛由中国驻塞浦路斯大使馆主办，中塞文化艺术教育中心承办。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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