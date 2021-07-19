新华社巴黎7月18日电 专访：中国在支持世界遗产保护方面发挥着重要作用——访联合国教科文组织世界遗产中心主任罗斯勒

新华社记者陈晨 刘芳 唐霁

“中国在保护国家和地方遗产方面取得了进步，大量自然和文化遗产列入《世界遗产名录》”，联合国教科文组织世界遗产中心主任梅希蒂尔德·罗斯勒17日说，在帮助有需要的国家和地区保护世界遗产方面，中国也发挥着重要作用。

正在福州参加第44届世界遗产大会的罗斯勒17日通过视频方式接受了新华社记者专访。她说：“2004年，我曾参与在中国苏州举办的世界遗产大会的筹备工作。时隔多年，我目睹了中国在保护国家和地方遗产、参与完善世界遗产方面取得的进步。中国大量的自然和文化遗产已列入《世界遗产名录》。”

罗斯勒表示，中国积极履行《保护世界文化和自然遗产公约》，为很多有需要的国家和地区提供帮助，并与教科文组织在保护世界遗产的能力建设上进行合作。

她说：“《世界遗产名录》中许多遗产正遭受威胁，且名录还不完整。这需要我们加强全球保护力度。我认为中国可以发挥重要作用。”

中国目前有55项世界遗产。将提交本届大会审议的“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目，由22处代表性古迹遗址及其关联环境和空间构成。今年6月初，咨询机构国际古迹遗址理事会建议将泉州项目“无保留列入”《世界遗产名录》。

对此，罗斯勒说，如果世界遗产委员会审议通过，将标志着该项目得到国际认可，泉州将吸引更多全球的目光。因此做好项目的宣传和解读是非常重要的，可以让游客更加了解这座城市的魅力。

她认为，泉州可以与世界其他城市建立更多联系。她介绍说，教科文组织有世界遗产城市项目，项目里各城市可就如何处理城市化背景下遗产保护与城市发展、如何让当地社区以及年轻人更多参与遗产保护等课题进行交流学习。

罗斯勒说，《保护世界文化和自然遗产公约》呼吁国际社会行动起来，一起努力，相互交流经验，以更好地保护这些遗产。保护世界遗产需要全人类共同努力，为后代做出贡献。

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