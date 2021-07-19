新华社哈拉雷7月18日电 综述：中国疫苗助维多利亚瀑布城抵御第三波新冠疫情

新华社记者张玉亮

津巴布韦维多利亚瀑布城的居民大规模接种了中国国药集团新冠疫苗，这座城市成为津巴布韦第一个实现群体免疫的城市，此后没有出现一例死亡病例。

受邻国疫情高发、变异病毒传播力加强等因素影响，这个南部非洲国家目前正面临第三波疫情的严重威胁，新增病例和死亡病例数连创新高。

维多利亚瀑布城居民3月开始接种国药疫苗，迄今已有2.1万市民接种，接种率达70%。按照津政府的标准，该市成为该国第一个实现群体免疫的城市。

严峻疫情下，“群体免疫”为该市居民带来了实实在在的好处。

津巴布韦《先驱报》报道说，来自中国的新冠疫苗对降低新冠感染率和死亡率有效。新冠疫苗的有效性在维多利亚瀑布城得到充分体现。受第三波疫情影响，该市目前共有156例活跃病例，但没有死亡病例。

从事旅游业的当地居民金山18日告诉新华社记者，该市居民对中国疫苗非常信赖，接种热情很高，因此很快就实现了70%的接种率。随着第三波疫情的到来，这个城市也出现了疫情。一些注射过国药疫苗的人即使感染，也是无症状感染者或轻症。

与之形成鲜明对比的是，邻近的万盖镇仅有601人接种了疫苗，接种率极低。这个拥有近2万人的小镇在这波疫情的冲击下，新增确诊和死亡病例大幅增加，目前该镇共有460例活跃病例，已有12人在第三波疫情中死亡。

万盖镇医务主管韦加伊·穆希纳米-姆武拉告诉《先驱报》记者，该镇的所有死亡患者均未接种过新冠疫苗。万盖镇已从津卫生部接收1.5万剂疫苗，正在推进疫苗接种工作，以尽快实现群体免疫，降低疫情对该镇的影响。

津政府正在大力推进疫苗接种工作，计划在今年年底前为全国约1400万人口中的1000万人接种，在全国范围内实现群体免疫。截至17日，已有约113.2万人接种至少一剂，其中63.9万人完成两剂接种。

在津巴布韦接种的新冠疫苗中，95%以上为中国国药或科兴疫苗。津财政部部长恩库贝表示，为实现群体免疫目标，津政府向中国采购了多批国药和科兴疫苗，这些疫苗正陆续到货。津政府未来将从中国进口更多疫苗以满足民众的接种需求。

津卫生部副部长曼圭罗说，国药和科兴疫苗已获世界卫生组织的紧急使用认证，津政府对中国新冠疫苗充满信心。他希望在中国的帮助下，津巴布韦能迅速推进疫苗接种工作，尽快遏制疫情。

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