7月18日，巴基斯坦外长库雷希（中）在位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒 摄）

新华社伊斯兰堡7月18日电（记者蒋超 李浩）巴基斯坦外长库雷希18日前往位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院，看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，巴外交秘书苏海尔·马哈茂德、中国驻巴大使农融等一同前往。

7月18日，巴基斯坦外长库雷希（前中）来到位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院，看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒 摄）

库雷希一一看望了中方伤员，向院方详细了解伤员伤情和救治情况，并代表巴基斯坦政府和人民向中方伤员表达诚挚慰问。他承诺为伤员提供最好的救治条件，帮助伤员早日康复。

库雷希在病房外接受中国媒体采访时说，巴中两国携手应对挑战，开展惠及双方的发展项目，但一些势力不愿看到巴发展进步，恐怖袭击就是他们的“懦弱行径”。只要巴中双方携手努力，定能战胜这些势力，并把巴中关系发展得更加稳固。

7月18日，巴基斯坦外长库雷希（前左）在位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒 摄）

库雷希说，此次恐袭不仅是对中国的袭击，也是对巴基斯坦和巴中友谊的袭击。巴方将同中方一道，竭尽全力将罪犯抓捕归案、绳之以法。

中国驻巴基斯坦大使馆14日发表声明说，中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车当天在赴施工现场途中遭遇爆炸，目前已造成9名中方人员、3名巴方人员遇难。

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