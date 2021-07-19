新华网北京7月18日电（何媛）国家主席习近平16日晚应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表讲话。讲话中，习主席为亚太地区未来发展诊脉开方，提出要加强抗疫国际合作、深化区域经济一体化、坚持包容可持续发展、把握科技创新机遇的中国主张。

对此，专家认为，这是一次在关键时刻召开的特别会议，习主席为亚太发展提出中国方案。这些方案既是基于中国改革开放和发展实践成果，也符合时代发展大势，必将推动地区形成合力，引领亚太发展方向，助力世界经济复苏。

7月16日晚，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表讲话。新华社记者 李学仁 摄

团结抗疫 以实际行动展现中国担当

抗疫是当前亚太经合组织合作最紧迫的任务。面对起伏反复的新冠肺炎疫情、依然严峻的疫情防控形势，习主席提出，各国休戚相关、命运与共，必须团结合作、共克时艰，共同守护人类健康美好未来。

“携手合作共同应对疫情挑战是我国一直坚持和倡导的重要理念，”外交学院副院长、中国国际关系学会副会长王帆说，促进抗疫合作，中国做出有力宣示，也付诸切实行动，生动体现了“大国更应该有大的样子”。

中国竭尽所能，向发展中国家提供5亿多剂疫苗，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，为筑牢全球抗疫防线贡献中国力量。

“这5亿多剂疫苗相当于当前全球疫苗总产量的六分之一，”中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说，“这是一种巨大的贡献，将对国际社会积极参与抗疫合作起到带领作用。”

开放融通 为深化区域经济一体化提供动力

疫情冲击下，世界经济脆弱复苏。习主席主张，深化区域经济一体化，“要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩”。

维护多边主义，顺应开放融通趋势，推动贸易和投资自由化便利化，对开启疫后经济复苏之路至关重要。在王帆看来，中国及亚太地区的发展实践表明，只有开放融通、包容互鉴，才能实现普惠、均衡、可持续的发展。这一理念引领亚太打造全方位互联互通格局，在亚太地区整体经济发展的过程中，也产生了巨大的作用。

中国经济上半年同比增长12.7%。作为全球率先控制疫情、率先恢复经济的国家，中国经济亮眼的成绩单为亚太和全球经济复苏注入信心和动力。

苏晓晖表示，中国是亚太经合组织合作进程中的正能量，中国一系列切实行动，将带动亚太开放合作的进程。

包容创新 为世界经济复苏贡献中国智慧

世界经济复苏需要新思路，深化亚太合作需要新动力。习主席指出，我们要坚持包容可持续发展，把握科技创新机遇。

地球是人类唯一家园，全球经济社会可持续发展应该以良好生态环境为重要支持，实现绿色增长。数字经济是世界经济发展重要方向，合作共赢是全球数字经济发展唯一正道。

王帆表示，亚太地区发展要面向未来，不应是一种欧洲的、过去的或其他现有发展模式的翻版，而是要创新引领。推动绿色发展，促进数字经济合作，“既是始于足下的安排，也是面向未来的设计”。

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