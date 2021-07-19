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塔利班最高领导人：支持政治解决阿富汗问题

2021年07月19日08:33 | 来源：新华社
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　　新华社喀布尔7月18日电 阿富汗塔利班最高领导人海巴图拉·阿洪扎达18日发表宰牲节致辞时表示，塔利班支持政治解决阿富汗问题。

　　根据塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在社交媒体上发布的致辞全文，阿洪扎达说，尽管在军事上取得了较大进展，但塔利班坚定支持政治解决阿富汗问题，并将利用一切机会在阿富汗建立伊斯兰体系，实现和平与安全。塔利班致力于通过对话解决阿富汗问题。

　　阿洪扎达表示，塔利班愿与世界各国建立“良好、强健的外交、经济和政治关系”。他向各国保证，将不会允许任何人利用阿富汗领土威胁别国安全。他同时呼吁别国不要干预阿富汗内政。

　　阿洪扎达承诺，塔利班会尽力保护各国使领馆、人道主义组织和外国投资者在阿富汗的安全。

　　阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔17日分别率阿富汗政府与塔利班代表团，在卡塔尔首都多哈举行新一轮和平谈判。

　　自美国和北约军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火，当地安全形势不断恶化。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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