新华社开普敦7月18日电（记者吕天然）基加利消息：卢旺达卫生部18日凌晨发布的数据显示，17日全国单日新增新冠确诊病例数达到创纪录的1997例；全国累计确诊54549例，累计死亡638例。

卫生部官员说，病例数激增是因为首都基加利正在开展为期两天的大规模新冠病毒检测。当日新增确诊病例中有1391例在基加利。

卢旺达生物医学中心主任萨宾·恩桑齐马纳18日接受新华社记者电话采访时说，正在基加利开展的检测规模是以往类似检测的10倍，所以导致确诊病例数激增。随着检测继续开展，预计18日还会发现大量新增病例。

卢旺达政府从17日起至26日在首都基加利和8个城镇再度实施“禁足令”。除医疗、食品和银行业务等必要活动外，居民禁止外出。在“禁足令”生效当日，卫生部开始在基加利开展大规模新冠病毒检测，计划检测市内15%的成年人，相当于10.6万人。

萨宾·恩桑齐马纳说，政府计划下周在首都基加利以外采取“禁足令”的地区检测5%的成年人，了解病毒传播情况，并让此前从未接受过新冠病毒检测的人群接受检测。在“禁足令”结束时，政府还将再次开展一遍大规模检测，以比较变化。

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