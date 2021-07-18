7月17日晚，中国乒乓球协会主席、世界乒乓球职业大联盟理事会主席刘国梁率领中国乒乓球队抵达东京成田机场后接受媒体采访。李沐航 摄

人民网东京7月17日电 （孙璐、吴颖、李沐航）出征东京奥运会的中国体育代表团第二批成员，乘坐中国国际航空公司的班机17日下午抵达东京成田机场。这批成员中包括赛艇、乒乓球、射箭、女足四支队伍。在经过了约五个小时的核酸检测、证件注册等出关手续后，代表团成员身着中国队队服，佩戴口罩、防护面罩和手套，陆续从国际到达大厅走出。

根据安排，中国女足下机后将直接前往小组赛比赛地宫城县，其他运动员将进驻奥运村。据悉，参加东京奥运女足比赛的队伍共十二支，分成三组进行小组赛，中国队与荷兰、巴西、赞比亚队分在F组。7月21日，中国队和巴西队将在首场小组赛中交锋。

中国乒乓球协会主席刘国梁在机场大厅谈到金牌目标时信心满满地表示：“我们早就定好目标了，已经备战五年了，抵达东京后，比赛已经进入最后的阶段。”东京奥运会乒乓球比赛将于7月24日至8月6日在东京体育馆举行。混双项目将在本届奥运会上首次亮相，优势互补的2019年世乒赛冠军组合许昕和刘诗雯将代表中国队出战。

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