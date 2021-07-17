新华社日内瓦7月16日电 针对美国常驻日内瓦代表团16日发布的一则提到并指责中国人权问题的声明，中国常驻日内瓦代表团16日发表声明，声明全文如下：

今天美国常驻日内瓦代表团发表的声明丝毫不让人奇怪。贼喊捉贼、倒打一耙是美国的一贯伎俩，自我中心、自以为是、对别国颐指气使是美国的一贯做派。我们只是诧异，在美国种种人权恶行昭然若揭、世人皆知的今天，美国居然还有脸面充当说教者，丝毫没有意识到自己已经成为全世界的笑柄。

美国在国内外犯下的侵犯人权罪行罄竹难书。在美国内，种族主义和种族歧视大行其道，少数群体包括非洲裔、亚洲裔、穆斯林长期饱受歧视和伤害。美国在历史上实行罪恶的奴隶制，对印第安人进行惨绝人寰的屠杀。美国内枪支泛滥、警察暴力令人发指。新冠肺炎疫情以来，美国漠视生命权、健康权，抗疫措施不力，迄今已导致3400多万人感染、60多万人死亡。美社会不平等根深蒂固，4000多万人在贫困中挣扎，其处境在疫情期间更是雪上加霜。美长期任意监禁无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，往往造成家庭破裂，给移民儿童造成终生伤害。

在国际上，美国打着“民主”“人权”旗号，凭借谎言和虚假信息，肆意干涉别国内政，频繁进行霸凌胁迫，企图将自身意志强加于人，对“不听话”国家动辄实施单边强制措施，甚至发动战争，造成别国大量平民伤亡、流离失所，大量民居、城市沦为废墟。美海外军人肆意杀害、强奸别国平民，犯下严重战争罪行。美国的单边强制措施造成众多发展中国家经济社会发展受阻，民生艰难。在疫情期间，美仍不取消单边强制措施，毫无人性可言。近年来，单边强制措施更成为美为维护自身垄断地位而打压别国企业、遏制别国发展的工具。

美国居然敢称自己致力于保障个人权利，那么不能呼吸的“弗洛伊德”们的权利在哪里？在疫情期间死亡的60万美国人的权利在哪里？挣扎在贫困中的美国人的权利在哪里？被监禁在移民拘留中心的儿童的权利在哪里？有关国家在美军狂轰滥炸中家破人亡的平民的权利在哪里？在美单边强制措施戕害下食不果腹、奄奄一息的有关国家民众的权利在哪里？被美国肆意诬陷和制裁的国家民众、企业员工的权利在哪里？请美国向世界好好回答这些问题！

促进和保护人权是神圣的事业，国际社会不应允许美国将人权作为工具，编造谎言和虚假信息，对其他主权国家肆意抹黑，干涉内政，破坏稳定，甚至实施非法军事干涉，也不能允许美国借诬蔑攻击其他国家，转移国际社会对美严重人权问题的关注。美国必须正视并立即纠正自己在人权领域种种恶行，放弃霸权霸凌心态，改变单边和强权政治做法，摒弃将人权作为政治工具的恶习，在平等和相互尊重的基础上与其他国家开展人权对话和交流，参与多边人权机制工作，以取信于国际社会。如美继续恣意妄为，不能正确认识和切实改正自身人权问题以及长期奉行的错误政策，只会在国际上越来越孤立。

中国政府坚持以人民为中心，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标。中国人民真正当家做主，享受社会公平正义，享有平等发展机会。中国已全面建成小康社会，消除了绝对贫困，抗疫斗争取得重大战略成果。中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，致力于维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体。美国要拿自己在国内外的人权记录和中国比，应该自惭形秽。

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