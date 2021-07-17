新华社柏林7月16日电 综述：专家认为德国洪灾或与气候变化有关

新华社记者张毅荣

日前，德国西部莱茵兰-普法尔茨州（莱法州）和北莱茵-威斯特法伦州（北威州）因持续暴雨引发洪涝灾害。截至当地时间16日晚，此次洪灾已造成至少106人死亡，其中莱法州至少63人，北威州43人，另有多人失踪。多名专家表示，德国遭遇的此次气象灾害可能与气候变化有关。

德国气象信息公司WetterKontor的气象专家于尔根·施密特表示，笼罩在德国上空的低气压“贝恩德”缓慢移动了近24小时，因此降水量很大，引发这次洪水。

施密特解释，北极地区显著升温，导致北极和赤道之间温差变小，低气压因此移动得愈加缓慢。他说，低气压14日当天正好笼罩在德国上空，“从东部来的暖湿空气和西部来的冷空气汇集，从而引发大量降水”。

德国波茨坦气候影响研究所教授斯特凡·拉姆斯托夫表示：“我们不能说这一气象灾害是全球变暖的结果。但可以确定的是，由于全球变暖，这类（极端天气）事件正变得越来越频繁。”

拉姆斯托夫说，地球大气每升温1摄氏度，就能多吸收7%的水蒸气，并在日后形成降水。测量数据已证实，在包括德国的中北纬地区，下小雨的天数在减少，而下暴雨的天数增多。

柏林洪堡大学地理研究所的研究组组长卡尔-弗里德里希·施劳斯纳认为，在2021年已无需怀疑“气候变化能否促成气象灾害”，问题是这种影响的程度有多大。“我们知道，（全球）变暖会导致大雨增加，进而导致更频繁、更具破坏性的洪水事件。”

瑞士伯尔尼大学气候与环境物理研究所研究员雅各布·谢施勒表示，十几年前的气候研究就已经指出，随着气候变化，极端降水会变得更加强烈与频繁，这主要是因为温暖的大气可吸收更多水蒸气，然后形成降雨，“未来只要我们继续排放二氧化碳，这种强降水将变得更加极端”。

德国锡根大学建筑系教授拉米娅·梅萨里-贝克尔说，多年研究显示，极端天气可以更快、更剧烈、更频繁、更集中地发生。气候适应与气候保护同样重要，人们须为城市扩张、排水、完善气象灾害早期预警系统、确保关键基础设施在极端天气下的承受性等做好准备。

德国内政部长泽霍费尔16日对德国媒体说：“毫无疑问，此次气象灾害与气候变化有关。”他呼吁有关方面未来采取更多促进减排的行动。

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