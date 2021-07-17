人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

综述：专家认为德国洪灾或与气候变化有关

2021年07月17日11:18 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林7月16日电 综述：专家认为德国洪灾或与气候变化有关

新华社记者张毅荣

日前，德国西部莱茵兰-普法尔茨州（莱法州）和北莱茵-威斯特法伦州（北威州）因持续暴雨引发洪涝灾害。截至当地时间16日晚，此次洪灾已造成至少106人死亡，其中莱法州至少63人，北威州43人，另有多人失踪。多名专家表示，德国遭遇的此次气象灾害可能与气候变化有关。

德国气象信息公司WetterKontor的气象专家于尔根·施密特表示，笼罩在德国上空的低气压“贝恩德”缓慢移动了近24小时，因此降水量很大，引发这次洪水。

施密特解释，北极地区显著升温，导致北极和赤道之间温差变小，低气压因此移动得愈加缓慢。他说，低气压14日当天正好笼罩在德国上空，“从东部来的暖湿空气和西部来的冷空气汇集，从而引发大量降水”。

德国波茨坦气候影响研究所教授斯特凡·拉姆斯托夫表示：“我们不能说这一气象灾害是全球变暖的结果。但可以确定的是，由于全球变暖，这类（极端天气）事件正变得越来越频繁。”

拉姆斯托夫说，地球大气每升温1摄氏度，就能多吸收7%的水蒸气，并在日后形成降水。测量数据已证实，在包括德国的中北纬地区，下小雨的天数在减少，而下暴雨的天数增多。

柏林洪堡大学地理研究所的研究组组长卡尔-弗里德里希·施劳斯纳认为，在2021年已无需怀疑“气候变化能否促成气象灾害”，问题是这种影响的程度有多大。“我们知道，（全球）变暖会导致大雨增加，进而导致更频繁、更具破坏性的洪水事件。”

瑞士伯尔尼大学气候与环境物理研究所研究员雅各布·谢施勒表示，十几年前的气候研究就已经指出，随着气候变化，极端降水会变得更加强烈与频繁，这主要是因为温暖的大气可吸收更多水蒸气，然后形成降雨，“未来只要我们继续排放二氧化碳，这种强降水将变得更加极端”。

德国锡根大学建筑系教授拉米娅·梅萨里-贝克尔说，多年研究显示，极端天气可以更快、更剧烈、更频繁、更集中地发生。气候适应与气候保护同样重要，人们须为城市扩张、排水、完善气象灾害早期预警系统、确保关键基础设施在极端天气下的承受性等做好准备。

德国内政部长泽霍费尔16日对德国媒体说：“毫无疑问，此次气象灾害与气候变化有关。”他呼吁有关方面未来采取更多促进减排的行动。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部