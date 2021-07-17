新华社北京7月17日电 题：美制裁大棒不过是“纸老虎”

新华社记者

在延长所谓针对香港局势的国家紧急状态、出台涉港制裁措施未收到效果之后，美方日前又宣布制裁数名中国在港官员并通过警示在港美国企业来攻击香港营商环境。

制裁大棒不过是“纸老虎”。美方如此行径乃是逆历史潮流而动，这种非正义的制裁再多再滥不过是废纸一张，没有任何意义。美方空洞的叫嚣不过是虚张声势，吓不倒中国人民，被制裁的中方官员更是无所畏惧。而且，美方挥舞制裁大棒、反复横加干涉别国内政的做法，反而让世人越发看清美式霸凌的“纸老虎”本质。

美方一贯标榜“心系香港前途命运”，却公然为“黑暴分子”站台，为“揽炒者”张目，为混淆视听的新闻蛀虫正名。美当局制裁中方在港官员，对在港美国企业喊话，说什么这座亚洲金融中心的“法治和自治受到侵蚀”，无非是因为香港近来稳定向好的局面不符合美方围堵遏制中国的“大局”。他们处心积虑罗织罪名抹黑中国，绝不是关心香港前途，而是为撼动香港金融中心地位，破坏香港繁荣稳定前景，把香港打造成分裂中国的“桥头堡”。

事实已经打了美方的脸。今年7月，香港国安法实施已满一年。一年来，该法有效惩治和防范危害国家安全的不法行为，香港社会秩序得以迅速恢复，特区政府施政环境得以改善，市民合法权益获得充分保障，国际金融中心地位巩固提升。香港社会对“一国两制”认识更趋全面准确，对香港未来信心倍增，“东方之珠”光彩重耀。

香港的营商环境怎么样，投资者动向是重要指标。过去一年，香港新股集资额超过5000亿港元，同比增加超过50%。目前香港银行体系总存款额比去年增加逾5%，去年年底的基金管理资产净值也比2019年年底增加约20%。国际货币基金组织日前发布报告，再次肯定了香港国际金融中心的地位。

美方唯恐香港社会不乱，恶毒攻击香港营商环境，不仅不符合香港社会整体利益，也不符合在港的美企利益。据中方去年公布的统计数据，美国在香港有8.5万名公民，1300多家企业，几乎所有美国主要金融企业都在香港营运。物流公司嘉柏环球集团董事长兼创始人吉姆·汤普森说，美方此番作为让“美国投资者更难在香港做生意，就像给他们戴上手铐一样。这太可悲了。”美国商人奇普曼已在港生活了35年，他认为“美国正在做的事情疯狂且适得其反”。

“纸老虎”不能伤人，他们叫得越凶、跳得越高，越暴露出自己的无能和虚弱。干涉和打压吓不倒中国人民，只会让包括香港同胞在内的全体中国人民更加紧密地团结在一起，更加坚定地做好自己的事。中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。中方将视美方行径作出坚决有力回应。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)