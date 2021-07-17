新华社北京7月17日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办日前发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书。多位外国专家学者、政界人士等认为，白皮书向世界展示了70多年来中国共产党和中国政府始终坚持“以人民为中心”的人权理念，新疆经济社会实现快速发展，各族人民安居乐业，共享改革发展成果，各族人民平等参与、平等发展的权利得到了切实保障，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱曾前往新疆等地探访古丝绸之路，并出版了多部有关新疆的著作。她说：“在新疆，我对当地的社会保障机构进行过调研，这些机构为民众提供包括社会保障、失业救助、退休保障、创业支持在内的各种帮助，我看到了中国为消除贫困、全面建成小康社会所做的非凡努力。”

阿尔及利亚阿尔及尔大学政治学教授萨利姆·哈马迪表示，无论是经济还是社会文化发展方面，中国都充分保障新疆各民族的各项权利，白皮书有力回击了西方国家的不实指责。

曾多次访问新疆的俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基说：“在职业技能教育培训中心，一些曾受极端思想蛊惑的人接受培训，成为摄影师、设计师、裁缝、艺术工作者。我自己就去过这些教培中心，还有照片为证。”他还表示，在新疆，各民族的非物质文化遗产都得到了很好的保护。

土耳其爱国党主席佩林切克说，他本人和爱国党的许多成员多次到访过新疆，亲身感受到中国政府十分尊重和注意保护新疆各族人民的语言和文化传统。在当地，人们自由使用民族语言，发展自己民族的文化。近年来，新疆未发生暴恐事件，这归功于中国政府打击恐怖主义和宗教极端主义的努力。社会长期稳定为新疆的发展繁荣奠定了坚实的基础。

“数字是会说话的，除非你就是选择不相信，”埃及前驻华大使阿里·希夫尼说，“无论是从少数民族人口增长，医疗卫生体系不断完善，还是从保持无恐怖暴力事件发生的时间不断延长来看，有关数字、事例都说明了新疆在发展，反恐和去极端化富有成效，人民幸福感在提高。”

希夫尼说，没有安全稳定就没有发展和幸福，埃及也在与恐怖势力和极端思想进行斗争，深刻明白这一道理。“所谓新疆‘种族灭绝’就是一个荒谬的谎言，到底是谁在无视新疆的真相，一目了然。”

巴基斯坦欧亚世纪研究所所长伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维说，过去数十年，尤其是近年来，新疆在经济发展、基础设施建设等领域取得举世瞩目的巨大成就。新疆不同民族和不同宗教信仰的人民平等分享这一发展红利。中国政府有效保护了新疆各民族的传统文化，以及新疆各族人民的宗教信仰自由。

曾到访过新疆的叙利亚政治问题专家加桑·优素福说，新疆各族人民在政治、经济、社会、文化等各方面都享有平等权利，带有政治企图的抹黑无法改变这一事实，白皮书有助于外界进一步了解新疆。中国政府高度重视并切实推动新疆发展。新疆各族人民生活水平持续提高，正朝着共同富裕的目标稳步前进。（参与记者：张继业、唐霁、施洋、郑思远、吴丹妮、李浩、黄灵、汪健、郑一晗、关建武、努尔然、冀泽）

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