新华社墨西哥城7月16日电（记者朱雨博）圣约翰消息：第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛安提瓜和巴布达赛区决赛暨安巴首届中学生中文比赛，15日在该国首都圣约翰举行。经过激烈角逐，来自诺威尔·理查德阁下中学的唐琬获得冠军。

本次比赛由中国驻安巴大使馆主办，安巴孔子学院和诺威尔·理查德阁下中学联合承办。比赛以“追梦中文、不负韶华”为主题，共有10名当地选手参赛。

除中文水平、中国文化测试和中文演讲外，选手们还围绕《蒹葭》《长相思》等中国诗词进行创意表演。来自诺威尔·理查德阁下中学的唐琬结合南宋诗人杨万里的《小池》现场绘就水墨荷花，收获评委掌声并最终夺得冠军。

中国驻安巴大使馆临时代办王尔东表示，语言是人们沟通的桥梁，是人类文明传承的载体。他鼓励选手们努力学好中文，成为两国友谊的使者，搭建两国人民“心灵的桥梁”，希望越来越多的安巴朋友关注了解中国，讲述中国故事，传播中国文化。

安巴教育部长马修祝贺选手们学有所成，并赞赏中国对安巴始终平等相待，感谢中方多年来在民生发展领域向安巴提供慷慨支持，很高兴双方务实合作在教育领域不断开花结果。他表示，安巴教育部将一如既往地支持中文教育，推动两国民心交融。

安巴孔院的中方合作院校浙江外国语学院院长洪岗也通过视频对选手们表示祝贺，鼓励他们在学习中文的道路上不仅要“以赛促学”，更要持之以恒，精益求精，以语言为媒介，探寻真实的中国。

诺威尔·理查德阁下中学是安巴第一所将中文作为特色语言课程的中学。2019年12月安巴孔子学院建立后，这所中学与其他当地学校相继成为教学点。

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