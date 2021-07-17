新华社柏林7月16日电（记者刘旸）德国奥林匹克体育同盟（DOSB，即德奥委会）医疗顾问芭芭拉·加特纳16日表示，超过90%参加东京奥运会的德国运动员已经接种新冠疫苗，奥运村是目前世界上对疫情监控最完善的区域之一，奥运会不会成为新冠病毒的“超级传播场所”。

加特纳在接受德新社采访时说：“我们尽力做了一切可以做的事情，包括大量说服工作，建议参赛人员接种疫苗。德国运动员会安全地完成奥运会比赛。”

德国此次共派出438名奥运参赛选手，仍有不到10%的运动员不愿意接种疫苗；此前，德国有运动员不愿破坏政府制定好的接种群体优先级顺序，和其他民众一样预约排队等候。加特纳认为运动员接种疫苗有一定时间压力，要把训练、比赛以及可能的副作用都考虑进来。比起需要接种两剂次的疫苗，一针即可的疫苗更适合安排给运动员。

“当然，新冠疫苗保护作用不是百分之百，如果80%运动员打了具有90%保护效力的疫苗，也只有72%的运动员受到保护。”加特纳说。

加特纳认为，奥运会防疫规范将运动员和当地民众的接触降到最少，这种保护效果是双向的。“也要考虑病毒在参赛人员之间传播的可能性。当然，我不认为这次奥运会会成为新冠变异毒株的‘超级传播场所’，因为疫苗在参赛选手群体中覆盖率已经很高。刚结束不久的欧洲足球锦标赛有例在先，球员不是主要问题，看球人群可能会诱发病毒传播。”

加特纳表示，奥运村是目前世界上对疫情监控最好的区域之一，居住者大部分接种了疫苗，并保持定期检测。“运动员们都很谨慎，大家为了竞赛而来，谁也不愿意出问题被隔离。东京奥运会会在疫情期间安全平稳进行。”

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