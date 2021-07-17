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新冠疫情趋紧　美国洛杉矶县将恢复室内“口罩令”

2021年07月17日09:13 | 来源：新华网
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美国加利福尼亚州洛杉矶县卫生部门15日说，鉴于新冠感染和住院人数持续增加，洛杉矶县本周末开始将恢复室内公共场所戴口罩的强制规定。

洛杉矶县公共卫生局当天在社交媒体推特上说：“我们将要求所有人在公共场所和企业室内区域戴口罩，无论疫苗接种情况如何，这样可以阻止（新冠病毒）传播水平升高。”这项“口罩令”定于17日午夜前生效。

洛杉矶县是美国人口最多的一个县，居民超过1000万，下辖美国第二大城市洛杉矶市。

洛杉矶县15日新增新冠确诊病例1537例，为3月初以来单日新增最高，连续第七天单日新增病例数超过1000例。截至14日，洛杉矶县新冠住院人数升至接近400人，比前一周增加275人。

加州萨克拉门托县和弗雷斯诺县同一天建议，即便接种了新冠疫苗，民众也应当在室内戴口罩。得克萨斯州奥斯汀市敦促民众戴口罩，呼吁未接种疫苗或其他高风险人群避免旅行、室内聚会和外出就餐。

美国疾病控制和预防中心5月针对新冠疫情发布新指南，不再建议已完成新冠疫苗接种的人参加室内、室外活动时必须戴口罩。按路透社的说法，美国新冠疫苗接种4月达到高峰后，接种速度现已明显放缓。

随着高传染性的变异病毒德尔塔毒株蔓延，美国多地疫情反弹，感染者多为未接种疫苗的人。

“我们防范新冠的最佳方式仍然是疫苗，”萨克拉门托县公共卫生局官员奥利维娅·卡西里埃说，“我们呼吁所有符合条件的居民接种疫苗，以保护自己、家人和朋友。”（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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