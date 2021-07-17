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南非骚乱死亡人数升至212人

2021年07月17日09:10 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡7月16日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨16日说，因前总统祖马被捕入狱引发的骚乱已造成212人死亡。

拉马福萨当晚在全国电视讲话中说，截至目前，在骚乱最严重的夸祖卢-纳塔尔省有180人死亡，豪滕省有32人死亡；共有超过2500人被逮捕，其中夸祖卢-纳塔尔省占三分之二。

拉马福萨表示，过去一周发生的骚乱是对南非民主蓄意和精心策划的攻击，旨在破坏经济和制造社会不稳定。初步调查显示，过去一周有161家商场和购物中心、11座仓库、8家工厂、161家酒类专卖店遭到严重破坏。

总统府代理部长恩特沙韦尼当天表示，豪滕省和夸祖卢-纳塔尔省正在逐步恢复秩序。两条主要的高速路N2和N3重新开放，关键性物资、食物、药品和燃油运输已经恢复。

拉马福萨12日派军队协助警察维持秩序，平息骚乱。目前这些国防军士兵已增至2.5万人，他们除负责守卫一些热点地区外，还将被派往其他省份防范骚乱。

祖马7日夜因藐视法庭罪向警方投案，其支持者9日起在其家乡夸祖卢-纳塔尔省发起示威，要求释放祖马。抗议活动随后发展成暴力抢劫、纵火行为。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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