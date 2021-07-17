新华社波哥大7月16日电（记者高春雨）哥伦比亚国家警察总局长巴尔加斯16日说，最新调查信息显示，海地一名前公职人员下令哥武装团伙刺杀海地总统莫伊兹。

巴尔加斯当天上午在新闻发布会上说，4名哥伦比亚人于4月底至5月前往海地，另有20名哥伦比亚人于6月到达该国，提供为期3周的安保服务。随后，海地司法部前公职人员巴迪奥通知哥武装团伙核心成员“逮捕”莫伊兹的任务。

巴尔加斯说，在行动开始前3天，巴迪奥与武装团伙两名核心成员会谈，并发出“刺杀”莫伊兹的指令。

目前，哥伦比亚方面已确认21名哥公民直接参与刺杀行动，他们大部分为退役军人，其中18人被海地警方抓获，3人在抓捕过程中死亡。此外，哥方仍在核实3名尚未归案的哥籍嫌犯与刺杀行动的联系。

7月7日凌晨，莫伊兹在家中被一群身份不明的武装分子杀害。海地警方8日说，一个由28人组成的武装团伙涉嫌参与刺杀莫伊兹，其中包括两名美国人和26名哥伦比亚人。哥军方9日派出特别调查组前往海地首都太子港。

加勒比岛国海地面积约2.78万平方公里，人口1000多万。近年来，海地各党派间政治纷争错综复杂，社会治安问题突出。

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