新华社联合国7月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵16日在安理会“武装冲突中保护平民：保护人道空间”公开会上发言表示，人道救援要遵守公正、中立、客观和独立原则，保持人道主义性质，绝不能成为地缘竞争和政治操弄的工具。

戴兵表示，当前，新冠疫情仍在全球肆虐，一些发展中国家粮食安全状况恶化，尤其是冲突地区和国家的经济社会发展面临新的困难，人道需求进一步上升。同时，针对人道工作者的暴力行为屡禁不止，人道问题政治化倾向上升，单边制裁对人道局势的负面影响不断显现。这些因素复杂交织，使全球人道形势趋于恶化，也严重影响了人道行动效果。国际社会必须坚持和践行真正的多边主义，加大人道投入，加强团结协作，维护人道空间安全畅通。

戴兵强调，保护人道空间，必须遏制人道问题政治化倾向。人道行动要遵守《联合国宪章》、联大46/182号决议和国际人道法授权，尊重受援国主权、独立、领土完整和国家统一，遵守受援国当地法律和社会良俗，不干涉受援国内政。只有这样才能从根本上得到受援国的支持和配合，才能更有效地保护人道空间。

戴兵表示，保护人道空间，重点是保障人道工作者人身安全。联合国秘书长报告指出，2020年，在19个受武装冲突影响的国家，有99名人道工作者遇难。人道工作者一边济困施救，一边却面临生命安全风险，这样的情况不应该继续。要推动冲突各方切实遵守国际人道法，避免任何针对人道工作者的暴力行为。

戴兵指出，保护人道空间，应该尽快取消单边制裁措施。非法单边制裁导致当事国无法获取必要人道物资，扰乱这些国家的经济社会秩序，阻碍人道工作者履职尽责，干扰人道行动的正常开展。所谓的人道豁免在执行中往往难以奏效。国际社会应共同敦促有关国家立即解除单边制裁，消除负面影响，为国际人道行动创造良好条件。

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