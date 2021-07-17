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英国单日新增新冠确诊病例超5万例

2021年07月17日06:10 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月16日电（记者张家伟）英国政府16日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例超过5万例，达51870例，累计确诊5332371例；新增死亡病例49例，累计死亡128642例。

　　英国单日新增新冠确诊病例数近期持续攀升，本月7日新增确诊病例数超过3万，14日这一数字突破4万。

　　英格兰公共卫生局16日更新的每周变异新冠病毒报告显示，该国感染变异新冠病毒德尔塔毒株的病例达253049例，与上周相比增加17%；近期新增确诊病例中，约99%为感染德尔塔毒株的病例。

　　英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯在一份声明中说，英国当前新冠确诊病例数处在高位并持续攀升，同时新冠住院率和死亡病例数却没有显著上升，表明新冠疫苗接种项目在减少重症方面发挥很大作用。不过，她仍呼吁民众在接种疫苗后保持警惕。

　　英国政府12日确认，英格兰地区将按计划于19日开始实施最后阶段“解封”。届时，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

(责编：岳弘彬、胡永秋)

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