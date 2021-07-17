新华社塔什干7月16日电 当地时间7月16日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”高级别国际会议。

王毅表示，自古以来，互联互通是人类社会的不懈追求。当今世界，互联互通是发展振兴的关键动能。中国同中亚、南亚人民毗邻而居，友好交往源远流长。2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，中国同中亚、南亚各国走得更近、连得更紧、合作更密。中国愿与中亚和南亚国家携手努力，以高质量共建“一带一路”为主线，打造更紧密的区域互联互通伙伴关系。

王毅就推进中亚和南亚互联互通提出四点倡议：

第一，坚持开放包容，弘扬伙伴精神。相通则共进，封闭则退步。只有坚持开放，才能凝聚互联互通的强大合力。中方反对以互联互通为名搞地缘政治博弈，愿秉持共商共建共享理念，与各方开辟融合发展的光明前景。

第二，坚持软硬并进，促进设施联通。中方愿同各方对接基础设施发展战略，同步推进“硬联通”与“软连接”，努力构建全方位、立体化、可持续的互联互通网络。支持打通连接中亚和南亚的南北通道建设，帮助域内国家由“陆锁国”向“陆联国”转型，共建连接欧亚、通达南北的国际运输大通道。

第三，坚持互利共赢，加大资金融通。中方呼吁世界银行、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行、丝路基金投资互联互通项目，拓宽多样化融资渠道，广泛吸引民间和社会资本参与，共建稳定、透明、高质量的金融支撑。

第四，坚持共同安全，破解合作困境。我们敦促有关国家信守承诺，履行义务，力避阿富汗安全局势恶化蔓延。中方将继续与国际社会、特别是阿邻国一道，合力劝和促谈，发挥上海合作组织等机制的作用。

王毅强调，中方将深化同各方开展执法安全合作，共同打击地区“三股势力”、贩毒和跨国有组织犯罪，做好共建“一带一路”项目安保工作，为地区互联互通建设创造稳定、安全、和平的外部环境。

此次会议由乌兹别克斯坦举办，阿富汗、巴基斯坦等国领导人，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、印度、孟加拉国、马尔代夫、沙特、科威特、土耳其等国外长，联合国秘书长，欧盟外交与安全政策高级代表等分别以线下或视频方式出席。

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