新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季。

王毅表示，在两国元首的战略引领和亲自推动下，中哈关系确立新定位，政治互信达到新高度，务实合作取得新成果，民间友好呈现新气象。双方要落实两国元首共识，以明年两国建交30周年为新起点，推动中哈关系实现新飞跃。

王毅说，中方愿同哈方在涉及彼此核心利益的重大问题上相互坚定支持，以高质量共建“一带一路”为主线，完善全方位互利合作格局，把中哈共同利益的蛋糕越做越大。双方要落实好丝绸之路经济带与“光明之路”新经济政策对接合作规划路线图，确保两国产能合作重点项目顺利实施，加强互联互通，在人工智能、数字金融、电子商务、绿色能源等领域打造新增长点。双方还要深化文体、教育、旅游和青年交往，夯实两国友好的民意和社会基础，抵御外部各种虚假信息。中方将继续向哈提供疫苗等抗疫物资，助力哈最终战胜疫情。应维护溯源研究的科学性、严谨性，反对将溯源问题政治化。中方愿与哈方一道落实“中国+中亚五国”第二次外长会晤成果，全力支持哈方办好今年上海合作组织总理会议，共同提升亚信合作水平。

特列乌别尔季表示，哈高度重视两国永久全面战略伙伴关系，愿继续深化各领域对华合作，积极参与共建“一带一路”，加强双方发展战略对接。哈方愿与中方共同制定未来5年合作规划，大力加强在投资、金融领域合作。感谢中方支持哈抗击疫情。哈将本着全面战略伙伴关系精神，加强双方在国际组织内的合作，与中方保持密切沟通，坚定相互支持。在溯源问题上最重要的是秉持科学观念，哈方反对将溯源问题政治化。

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