新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

王毅表示，我们一周前的视频会晤十分深入、坦诚，达到了增信释疑的目的。我们都认为，中欧交往的重要原则是相互尊重、求同存异。只要真正做到这一点，就没有过不去的坎，也没有谈不拢的问题。因为中欧之间没有根本利害冲突，都不寻求全球霸权，都坚持和践行多边主义。双方应共同努力，拓展中欧合作的主导面，坚持互利共赢的主基调，妥善管控分歧，不将自身意志强加于人。

王毅说，中国14亿人民走向现代化，是人类进步的壮丽篇章，不仅造福于中国，也造福于世界。希欧方从全人类发展的高度，善意、积极地看待中国的发展，双方相互借鉴，共同提高。

王毅指出，中方欢迎欧方提出全球互联互通倡议。有人声称欧方这一倡议意在对冲中国推进的“一带一路”，我认为欧方不至于有如此狭隘的想法。中方主张各类互联互通倡议之间可以开展沟通协调，形成合力。“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，秉持开放、廉洁、绿色理念，致力于实现可持续、惠民生、高标准目标。中欧双方在大方向上有着诸多共识，完全可以形成互补，携手促进各国之间的互联互通，推动欧亚大陆加快发展振兴。

博雷利表示，欧中虽然有分歧，但欧方认为理应尊重中方，不希望与中国对抗，也不会参与任何形式的新冷战。世界需要中欧之间开展更多合作，欧中关系还有很大的提升空间。欧方致力于与中方更好相互理解，欢迎中国的发展振兴，愿就存在的分歧进行坦诚对话，推动欧中关系不断改善。欧方提出的互联互通倡议绝不是要和“一带一路”唱对台戏。我们愿同中方加强协调，将欧方的互联互通倡议同“一带一路”倡议进行对接，也愿在应对气候变化方面同中方加强合作。

双方还就阿富汗问题、伊朗核问题进行深入交流。王毅表示，中方愿就阿富汗局势、伊朗核问题全面协议恢复履约谈判同欧方保持沟通，防止阿爆发全面内战，推动伊核全面协议重回正轨。博雷利表示，欧方希与包括中方在内的国际社会一道，推动阿富汗实现稳定，美、伊早日恢复履约。

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