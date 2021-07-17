□ 高 乔

“中国的疫苗援助让我们得以瞥见一个多极的世界，一个远离美国令人窒息的欺凌胁迫的世界。”近日，印度的自由媒体人麦特雷亚·巴卡尔在《今日俄罗斯》发表评论，为中国疫苗援助说了句公道话。

一段时间以来，中国对其他国家的疫苗援助和出口，被某些西方政客和媒体定义成“疫苗外交”。这些抹黑中国的言论，还是熟悉的味道：把中国援助全球抗疫的行动，扭曲为扩大政治影响力的“阴谋”，与将病毒溯源这一科学问题政治化的做法如出一辙。

好在，越来越多像麦特雷亚·巴卡尔的国际人士能客观看待中国疫苗援助和出口：在疫苗分配严重不均的全球形势下，中国疫苗为发展中国家获取疫苗提供了更多选择。

事实胜于雄辩。今年2月，中国正式加入世卫组织的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），承诺向实施计划提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。5月7日，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。6月1日，由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。截至7月9日，中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的1/6。7月12日，全球疫苗免疫联盟（GAVI）发布新闻公告，宣布已同中国国药集团和科兴公司分别签署了预购协议，这意味着国药疫苗和科兴疫苗进入COVAX疫苗库，并可从7月开始向COVAX供应疫苗以用于发展中国家的疫情防控。

中国疫苗怎么样？用了才知道。中国疫苗在越来越多发展中国家收获认可和欢迎。超过100个国家批准使用中国疫苗，30多位外国领导人带头接种中国疫苗。“中国疫苗为当地焦灼的抗疫战场带来希望的甘霖”，“中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒”，“中国疫苗为当地早日实现群体免疫作出积极贡献”……发展中国家领导人和民众的不吝赞赏，是对中国疫苗安全性、有效性最好的肯定。

中国言行一致，美西方国家却是“口惠而实不至”。今年5月，美国承诺将在6月底前向海外提供8000万剂新冠疫苗。当时，美国已生产逾3.33亿剂疫苗，却只出口了约300万剂。据美联社报道，截至6月30日，美国已发运的疫苗仅有2400万剂，连承诺总数的1/3都不到。占世界人口16%的富国获取了全球60%的疫苗，某些发达国家的定购量已超过本国人口的2－3倍。与此同时，许多发展中国家却面临严重疫苗短缺，不少国家甚至一剂难求。“免疫鸿沟”在南北国家间扩大，“疫苗民族主义”正威胁全球抗疫。美西方国家一边囤积疫苗，在疫苗分配方面大行“本国优先”原则；一边对中国积极开展疫苗合作竭力抹黑，却对发展中国家疫苗紧缺的情况漠不关心。

如今，中国还在为推动疫苗成为全球公共产品不断努力。今年上半年，同中国签署“一带一路”合作文件的140个国家中，84国提出引进中国疫苗需求，中方已全部作出积极回应并想方设法提供疫苗。在中国政府支持下，中国疫苗企业已经在阿联酋、印度尼西亚、马来西亚、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等国启动合作生产，产能已超过2亿剂。中国企业为世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”生产的疫苗也已下线，将尽快向世卫组织提供。

“下一步，我们将继续与各方加强疫苗合作，进一步提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为全球抗击疫情、促进经济复苏作出更大贡献。”中国外交部已宣布中国的新打算。

手里攥着疫苗不肯出口、嘴里喊着“中国疫苗出口是政治阴谋”的美西方国家，是时候停下对中国的嫉妒和抹黑，少做些“承诺援助”的假动作，多做些促进疫苗全球分配的真贡献。这样，才配得上发达国家应有的道义和体面。

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