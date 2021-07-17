本报驻日本记者 刘军国 岳林炜

东京奥运村近日正式开放，但未举行入村仪式。东京奥组委规定，运动员在比赛前5天可以入住东京奥运村，比赛结束后2天内离开，这是出于防疫需要采取的措施之一。

据悉，为了让各国运动员住得安全、安心，尽可能将新冠病毒感染风险降到最低，东京奥组委做了细致准备。入住期间，运动员每天要自主采集唾液样本进行核酸检测。奥运村内专门设立了发热诊所和密切接触者隔离诊所。发热的运动员将立刻被送往发热门诊进行检测，若结果显示为阳性，将按照症状的轻重程度，或被送往医院接受治疗，或被送往指定酒店接受隔离。奥运村内设置了大量有关防疫的警示标志，消毒液等准备充分。据工作人员介绍，每个代表团入住时，东京奥组委将会给每人发放一个防疫包，里面配有消毒液、消毒纸巾和防疫提示。

6月中旬东京奥运村媒体开放日当天，记者曾参观奥运村主餐厅。餐厅入口处设有一个大屏幕，上面显示着奥运村内所有室内场所的人员密集程度。运动员就餐前，可以通过手机应用程序来查看餐厅的拥挤情况。出于防疫考虑，餐厅门口摆放了多瓶消毒液，餐厅座位由4300个减至3000个，每两个座位之间装有透明板，摆放着消毒用品。东京奥组委要求运动员尽量单独用餐，并与周围的人至少保持两米距离。

主餐厅旁有一栋3层综合楼，设有康复治疗中心和兴奋剂检测中心、小吃区、健身娱乐中心。健身中心有600台健身器材，每两台健身器材之间安装透明挡板，防止飞沫传染，健身器材旁也准备了消毒用品。东京奥组委还提倡运动员健身时佩戴口罩。

按照防疫要求，运动员入住奥运村期间不能与外界接触。奥运村内设有交通中心，运动员可以乘坐大巴前往各个比赛场馆。东京奥组委还准备了十几辆新款电动小巴，方便运动员在奥运村内通行。东京奥组委安排奥运村工作人员和志愿者等接种新冠肺炎疫苗，还将工作人员数量减少到维持运营的最低限度。

（本报东京7月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 02 版）

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