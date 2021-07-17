本报北京7月15日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议期间，“保护妇女权益，推动高质量发展”云上边会14日举行，呼吁推进性别平等和妇女赋权。

会上，各国专家学者、国际组织代表分享案例，为妇女权益发声，携手推进性别平等和妇女赋权。北京市妇联副主席陈延平呼吁国际社会各方面共同努力，推动提高妇女参与国家经济文化和社会事务管理水平；推动妇女走在时代前列，坚持在发展中保障妇女权益；加强全球妇女事业合作。

来自美国、荷兰、毛里求斯、尼泊尔、希腊、斯里兰卡等国家和地区的妇女组织代表参加了会议。

本报北京7月16日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议“联合国《儿童权利公约》与各国国内立法”云上边会15日举行。此次会议由北京青少年法律援助与研究中心主办，来自阿姆斯特丹自由大学、世界卫生组织驻华代表处、肯尼亚儿童发展联盟等近百位法律专业人士、高校学者和国际儿童保护关注者参加会议。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华表示，尽管面临疫情造成的困难，中国仍然完成了对未成年人保护法的修订。此次修订在原来“四大保护”基础上增加“政府保护”和“网络保护”，强调政府在保护未成年人方面负有的特殊职责，规定如何应对网络欺凌、网络成瘾等基于互联网快速发展给儿童权利带来的新问题。这次修订将更有效地落实公约对缔约国的要求，全面提升中国未成年人保护事业的水平。

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 02 版）

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