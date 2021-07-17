本报北京7月15日电 外交部发言人15日就48国致函世卫组织总干事反对将溯源问题政治化回答记者提问。

有记者问：7月15日，44个国家就新冠病毒溯源问题向世界卫生组织总干事谭德塞提交了联名致函，另有4个国家单独致函，欢迎世卫组织发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，强调病毒溯源是一项科学任务，反对溯源问题政治化。中方对此有何评论？

发言人说，48个国家就溯源问题致函世卫组织总干事，强调病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。欢迎世卫组织发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，认为这份科学报告应该成为推动全球溯源工作的基础和指南。指出病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内进行考察研究。强调溯源问题不能被政治化。呼吁世卫组织秘书处根据世卫大会有关决议，同成员国开展合作，推进全球溯源研究。

发言人说，从疫情初期，中国就在溯源问题上表明了科学、专业、严肃和负责任的态度。中国率先同世卫组织开展全球溯源合作。去年以来，中方两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。今年初，来自美国、英国、日本、澳大利亚等10国的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在华开展了为期28天的联合研究，其间共同分析数据、共同实地考察、共同走访交流，不断凝聚科学共识。在双方共同努力下，此次联合研究取得积极成果，得出许多重要结论。世卫组织已于3月30日正式发布了中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。这份报告的形成，遵循了世卫组织的程序，采取了科学的方法，体现了权威性和科学性，得到了国际社会普遍认可和尊重，为推进全球溯源工作打下了良好基础。中方在病毒溯源问题上展现的开放、透明态度也得到国际专家的充分肯定。

发言人说，然而，一个时期以来，我们不断看到以美国为首的少数国家将疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化。他们公然漠视科学家们的合作成果，为一己私利，不惜背弃科学和真理。他们公开鼓吹让情报机构开展调查，罔顾事实真相，不择手段污蔑中方不透明、不合作。这些行为已经严重干扰和破坏了国际溯源研究合作，也给各国抗击疫情、挽救生命制造了极大困难和障碍，引起了国际社会的普遍不满和反对。

发言人说，广大发展中国家在联名函中发出压倒性的正义声音，同美方裹挟少数国家搞政治操弄、反对科学、歪曲事实形成鲜明对照，充分反映了国际社会的公义所在和人心向背，充分表明秉持公正客观、主持公道公理的国家还是占大多数的。我们奉劝有关方面停止在溯源问题上搞政治操弄，停止利用溯源问题甩锅推责，停止蓄意破坏国际溯源研究合作，采取真正负责任的科学态度，同国际社会一道为战胜疫情、维护人类健康福祉做出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 02 版）

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