本报驻俄罗斯记者 荣 翌 隋 鑫

近日，中国铁建股份有限公司莫斯科地铁第三换乘环线东段盾构项目枫叶大道站至2号工作井区间隧道贯通。这是中国11米级大盾构机在俄罗斯贯通的首条隧道。

据悉，该隧道全长1452.3米，于2020年5月5日正式开始掘进，施工采用中国铁建自主研制的“胜利号”10.88米直径土压平衡盾构机，这是目前中国出口欧洲的最大直径盾构机。据项目总机械师康斯坦丁介绍，该盾构机根据莫斯科地质条件和冬季严寒气候量身定制，可在零下30摄氏度低温环境下正常掘进，设备技术世界领先。

施工期间，项目部融合中俄两国地铁施工经验，组织编制了适合莫斯科地质条件、与大盾构机机械性能相匹配的专项施工安全技术方案。通过优化施工组织模式，月最高掘进里程达433.8米；引进22层超级储带仓的渣土清运系统，带动中国设备走进欧洲市场。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，项目部制定了科学防疫措施，每天两次对现场施工人员进行体温测量，加强隧道内通风和消毒，定期组织员工进行核酸检测。“我们克服了国内技术人员因疫情无法抵达的困难，解决了技术难题，最终顺利实现隧道贯通。”项目经理高宇田说。

自2017年首次获得莫斯科地铁建设合同并承建莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目后，中国铁建于2019年先后获得莫斯科地铁第三换乘环线东段盾构施工合同和莫斯科地铁西南线项目的施工合同。

创造日掘进35米的全俄施工纪录，提前3个月完成任务，安全下穿有56年历史的地铁站……在莫斯科地铁第三换乘环线西南线项目的建设过程中，中国铁建采用自主研发的盾构机完成了所有区间的掘进工作。

步入莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目米丘林车站，可见中国红的站台柱，由祥云、梅花等中国传统纹样装饰，洋溢着浓浓的中国风。项目设计部部长刘兴表示，在延续俄罗斯车站传统建筑形式的基础上，米丘林车站的站台柱、照明工具、吊顶均从中国传统建筑中提取元素。

在中国铁建莫斯科地铁项目部驻地，已经在这里工作4年多的康斯坦丁对本报记者表示：“很高兴能与优秀的中国同事们一起工作。在项目推进中遇到的问题，我们总是能找到良好的解决方案。”

项目部驻地墙上，一张莫斯科地铁西南线隧道全部贯通时拍摄的照片引人注目：工作人员们高举中俄两国国旗，露出灿烂笑容。这正是中俄友谊与务实合作不断深化的明证。

（本报莫斯科7月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 02 版）

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