我们，亚太经合组织经济体领导人于2021年7月16日举行会议，讨论新冠肺炎疫情造成的卫生和经济危机以及我们的应对措施。疫情持续对本地区人民和经济造成影响。我们在新冠肺炎诊治方面的努力至关重要，同时只有加快人民公平享有安全、有效、优质、可负担的疫苗，我们才能克服这场卫生危机。我们认识到疫苗作为全球公共产品进行广泛接种的作用。为此，我们将加速扩大疫苗生产供应，支持全球疫苗共享，鼓励疫苗生产技术按照双方同意条款自愿转让。我们必须确保卫生系统覆盖所有人群，具备抵御当前和未来冲击的韧性。我们欢迎亚太经合组织为抗击疫情持续作出的各种努力和提供的额外资源。我们致力于实现布特拉加亚愿景，即到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

一、强劲、平衡、安全、可持续和包容性增长。在走出当前危机之际，我们将努力确保亚太地区所有人民有机会和资源去适应改变，不让任何人掉队。我们注意到业已出台的财政激励措施，将继续采取相关措施支持我们的经济。我们的部长就宏观经济和结构性政策交流意见，以加快本地区经济复苏。我们将采取措施促进就业和包容性经济复苏，包括让妇女充分参与经济复苏的行动。我们将继续推进本地区产业和人员互联互通，加强供应链韧性。我们重申经济政策、合作和增长对应对气候变化和其他严重环境挑战的重要性，以促进可持续复苏，并与全球相关努力保持一致。我们将继续在亚太经合组织现有基础上，推动可持续筹资及高质量基础设施发展和投资。

二、创新和数字化。新冠肺炎疫情对亚太地区人民和产业的影响巨大。当前是采取稳健经济政策维持就业、提高生产力、促进创新的关键时期。我们认识到一些人民和产业需要转型，将共同制定以增长为重点的结构改革议程，取得包容、韧性、可持续和创新友好型成果。我们支持本地区人民适应未来工作。我们将通过创新，为亚太地区人民和产业，尤其是中小微企业，提供体面工作和更多机遇。我们将面向数字未来，加强数字基础设施建设和数字技术。我们认识到在促进数据流动、加强数字交易中消费者和商业信任方面开展合作的重要性。我们支持包括数字知识和技能在内的促进数字转型和消弭数字鸿沟的举措。

三、贸易和投资。我们强调在应对疫情影响和实现强劲经济复苏方面，贸易和投资以及联通的区域经济至关重要。我们的部长正开展合作，确保亚太地区供应链支持疫苗和相关产品安全有效分配。我们将共同努力促进商品和服务流动，尤其是当前关键时期有助于应对卫生和经济危机的商品和服务。我们要在不影响疫情防控前提下，做好安全恢复跨境旅行的准备。我们认识到一个自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易和投资环境的重要性，这有助于帮助我们应对疫情的深远影响。我们将推进区域经济一体化，促进经济复苏。值此关键之际，世界贸易组织应当继续证明全球贸易规则有助于我们从这场卫生和经济危机中复苏，我们将继续为此作出努力。

我们感谢东道主新西兰举办本次会议，期待在11月举行的亚太经合组织领导人非正式会议上再次相会。让我们共同参与、共同行动、共同增长。

（新华社惠灵顿7月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 02 版）

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