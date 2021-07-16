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2021“看中国·外国青年影像计划”收官展映式在京举行

2021年07月16日14:20 | 来源：人民网-国际频道
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北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院院长、会林文化基金创始人黄会林致辞。北京师范大学供图
北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院院长、会林文化基金创始人黄会林致辞。北京师范大学供图

人民网北京7月16日电 （苏缨翔）2021“看中国·外国青年影像计划”收官展映式15日在北京师范大学田家炳艺术楼北国剧场举行。展映式由北京师范大学京师特聘教授、中国文化国际传播研究院执行院长高峰主持。

北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院院长、会林文化基金创始人黄会林介绍了“看中国·外国青年影像计划”历年来取得的重要成果。她表示，2021年以 “家庭·家园·家国”为拍摄主题，收到了来自36个国家的79位外国青年完成的67部纪录短片。

北京师范大学孟加拉籍留学生、教育学部2019级硕士研究生沈瑞（Md Sahariar Rahman）作为外国导演代表发言，他表示，“看中国”项目为像他一样的外国青年提供了进一步认识中国的机会，使他们可以真正走进、认识中国。

在影片放映环节中，《寻找家》《寻医问道》《家住西山雨》《爱在远山》《新中国的歌》等短片紧扣“家庭·家园·家国”主题，向观众展示了家庭中温暖真挚的情感、为家园奉献的理想志向以及大时代背景下磅礴深厚的家国情怀。

影片放映结束后，外文出版社英籍高级改稿专家大卫·弗格森（David Ferguson）和中国艺术研究院原副院长、博士生导师、研究员贾磊磊对五部作品进行点评。

截至2021年，“看中国·外国青年影像计划”共收到来自五大洲91个国家77所海外高校的804名外国青年共完成779部纪录短片，斩获120余项国际性奖项。据悉，该项目自2011年启动以来，已成功举办十一届。

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(责编：苏缨翔、刘慧)

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