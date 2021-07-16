人民网北京7月16日电 （苏缨翔、向施臻）由中国人民对外友好协会和中外语言交流合作中心共同举办的中国希腊文明交流互鉴对话会15日以线上线下相结合形式在京举行。

中国人民对外友好协会副会长姜江、希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯、中外语言交流合作中心副主任赵国成、对外经济贸易大学校长夏文斌、中国驻希腊使馆临时代办王强、希腊中国工商会副主席雅尼迪斯等出席活动并致辞。

姜江表示，中国和希腊都拥有悠久灿烂的古老文明，两大文明都提倡相互尊重、平等相待，都重视开放包容、互学互鉴，都强调崇尚知识、追求真理。

“面对百年未有之大变局，我们可以从中希两个古老文明所共同推崇的价值中汲取智慧，以尊重的态度看待多样性，以开放的胸襟拥抱全球化，以担当的精神维护公平正义。”姜江说。

姜江同时寄语出席活动的中希青年：做自身文明薪火相传、生生不息的传承者和各国文明交相辉映、和谐共生的推动者，汇聚青年一代的智慧和力量，为人类进步事业做出贡献。

伊利奥普洛斯大使表示，本次对话会将进一步增进希中人民了解和友谊。希中建交近50年来，两国建立了友好的政治关系，民间交流也十分密切。希望双方特别是两国年轻人携手努力，不断丰富中希关系的内涵。

对话会上，夏文斌校长、北京市青年联合会副主席郑雄、雅典经济商业大学副校长帕帕达基斯、希腊亚里士多德大学孔子学院外方院长罗兰、奥林匹亚市副市长斯皮里奥普洛斯以及两国青年代表围绕中希语言交流合作、青年互动对话、弘扬奥运精神等议题进行交流与分享。

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