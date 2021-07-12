人民网讯 利比亚政府宣布，当前国内疫情极为严重，11日利比亚新增新型冠状病毒肺炎确诊病例2854例，创单日历史新高。重灾区地区将实施学校停课等一系列新的严格措施。

利比亚国家疾病控制中心科学委员会成员塔里克·吉布里勒表示，利比亚已经进入第三波疫情，而且蔓延迅速。11日，利比亚新增确诊病例2854例，这是自2020年3月利比亚国内暴发疫情以来单日新增病例最多的。目前全国累计确诊病例为204909例，累计死亡3240例。塔里克称，第三波疫情蔓延迅速是因为德尔塔变异毒株从邻国进入利比亚。

阿联酋《宣言报》12日报道称，位于利比亚首都的黎波里西部的塞卜拉泰市是当前疫情重灾区之一，该市政府已采取紧急措施，其中包括：从12日开始，市场和商店晚上8时到第二天6时停止营业；学校停课：旅游和避暑地、公园关闭：宵禁期间，咖啡馆不准营业：婚礼大厅、体育馆和男女理发馆关闭。

报道称，为防止疫情加重，本月8日，利比亚政府就采取了严格措施，关闭了与突尼斯的陆空港口。（安国章）

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