新华网北京7月12日电（邱虹 胡晓格）中国人民对外友好协会2021“友好日”活动10日在京举行，来自69个国家的千余名在华各界友好人士参加，共叙中外友好交流合作。北京“驴打滚”、陕西花馍、湖北周黑鸭等中国地方特色美食各具风味，茶艺、昆曲、雕版印刷等非遗展演活动精彩纷呈，身着绚丽多彩的少数民族服装的姑娘引得外国友人争相合影……

7月10日，中国人民对外友好协会会长林松添与萨摩亚驻华大使塔普萨拉伊·托欧玛塔、中国工合国际委员会主席柯马凯共切“友好日”蛋糕。（中国人民对外友好协会供图）

当天，“友好日”活动上举办了重庆、贵州等地方民族特色文艺演出、特色美食与传统工艺品展示、中国传统文化互动体验等活动。中外嘉宾在现场品尝中国地方特色小吃，欣赏传统文化，共度盛夏时光。

7月10日，中国人民对外友好协会2021“友好日”活动现场。 新华网 邱虹摄

“友好日”期间，中国人民对外友好协会还举办了国际友人路易·艾黎故居重开仪式。

路易·艾黎1897年生于新西兰，1927年4月来到中国。在此后漫长的时光里，他不顾战乱年代的艰苦，再也没有返回故乡新西兰，而是长期居住在中国，与中国人民风雨同舟、患难与共。1987年12月27日，路易·艾黎在北京病逝。

中国人民对外友好协会会长林松添在路易·艾黎故居重开仪式上表示，重新修缮开放路易·艾黎故居，并举办艾黎故事图片展，旨在缅怀和感谢路易·艾黎对中国革命和建设事业作出的杰出贡献，告慰路易·艾黎等国际友人他们当年做出的正义选择是正确的，并展现我们传承和弘扬艾黎大爱无疆的国际主义精神的坚定决心。中外人民要携手努力，共同构筑人民友谊的桥梁。

随后，林松添带领前来参加“友好日”活动的外国驻华使节和国际友人代表参观了位于中国人民对外友好协会院内的路易·艾黎故居。

林松添表示，中国人民对外友好协会将秉持友好、合作、和平、发展的理念，积极同世界各国人民深交朋友，促进友好交流与互利合作，为增进中外人民“民相亲、心相通”，推动构建人类命运共同体贡献民间外交力量。

据悉，这是中国人民对外友好协会首次举办“友好日”活动，今后将于每年7月的第一个星期六举行。

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