新华社卢布尔雅那7月11日电 通讯：在斯洛文尼亚观熊小屋体验人与野生动物和谐共处

新华社记者彭立军

在风景如画的斯洛文尼亚南部诺特拉尼斯卡地区的森林，目前生活着约1000头野生棕熊。几年前，当地居民开始在森林里建起小木屋，供游客到此观察和拍摄野生棕熊。

由于村落靠近森林，当地居民的生活时常受下山觅食的野生棕熊影响。为此，人们在果园和养蜂场四周架起电网，将垃圾箱封起来或藏起来，防止野生棕熊将村落视为食物来源地。

当地青年米哈·姆拉卡尔说，从前，当地居民一点也不欢迎棕熊，因为棕熊进村会造成破坏和经济损失。不过现在，当地通过提供观察拍摄野生棕熊的服务，吸引了大量国外游客，促进了当地旅游业和酒店业发展，人们也给予棕熊更多容忍和尊重，人与野生动物的关系也越来越融洽。

诺特拉尼斯卡地区素以迷人的喀斯特地貌闻名，拥有波斯托伊纳溶洞、采尔克尼察湖等知名旅游资源，当地茂密的森林为棕熊、猞猁、狼等野生动物提供了良好的生活环境。

记者日前驱车同姆拉卡尔来到森林深处，下车后在林间小道步行数百米就看到三间木质高脚屋，每间木屋可以容纳两到三名游客。姆拉卡尔先用消毒液对木屋进行消毒，再将准备好的玉米投放在木屋外的石头上，接着和记者躲进木屋里，安静地等待棕熊来觅食。

“我们在森林里建了30个这样的观察屋。保持棕熊的野生状态最为重要，我们每次只带很少的游客，而且不会每天都在同一个地点投放食物，避免棕熊养成到固定地点觅食的习惯。”姆拉卡尔说。

当地居民还在木屋里安装了通风设备，防止棕熊将人身上的气味与食物联系起来，这样做也可以保护村庄免受侵扰。

等待两个多小时后，一只体型硕大的母熊带领两只幼熊来到木屋附近觅食，经过短暂观察确定安全后，棕熊一家就在碎石间来回踱步寻找玉米粒。木屋的观察窗和拍摄口为摄影爱好者提供了绝佳的拍摄位置。

“我们接待过很多摄影师、记者、电影制片人等，他们在这里拍摄了精彩的棕熊故事，传播到世界各地，让更多的人了解我们与棕熊相处的方式。”姆拉卡尔说。

他还说，法国、奥地利、意大利等国都曾发生过野生棕熊进入人类居民点的事件，如今一些欧洲国家的野生棕熊因遭猎杀已几乎销声匿迹。“我们希望其他国家的人看到我们的故事，参考我们的办法，实现人与熊和谐共处。”

姆拉卡尔说，因为新冠疫情的限制措施，今年更多的欧洲人选择在欧洲当地旅行，来这里的游客有时反而比从前更多。“我很难想象没有棕熊和野生动物的森林会是什么样子，野生动物让森林保持自然和原始状态。对我来说，棕熊真是非常可爱的动物。”

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